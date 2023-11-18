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Празднуем теперь в другой день: когда в Украине отмечают день Святого Николая

Лидия Неплях
18 ноября 2023, 16:10
Главред рассказывает, что нельзя делать на Николая Чудотворца.
Празднуем теперь в другой день: когда в Украине отмечают день Святого Николая
Когда Святой Николай / Коллаж Главред, фото freepik

Когда день Святого Николая 2023 года

После того как Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новый юлианский календарь, многие церковные праздники изменили свои даты. Эти изменения затронули и любимое событие всех детей — День святого Николая.

Теперь украинцы будут отмечать День святого Николая 6 декабря (вместо 19 декабря). В 2023 году этот день приходится на среду. Именно с этого дня начинается цикл зимних праздников в Украине.

История и традиция праздника

День Святого Николая – праздник, посвященный памяти святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских (IV век). Согласно легендам, он был известен своей милосердной деятельностью и чудесами, совершаемыми во имя благотворительности.

видео дня

В различных странах традиции празднования разнятся, но обычно этот день сопровождается дарами и вниманием к близким, особенно к детям. Во многих культурах Святой Николай считается покровителем детей, моряков и путешественников.

В Украине празднование Дня Святого Николая имеет свои традиции, которые сочетают христианские обряды с национальными обычаями:

  • Подарки для детей: День Святого Николая считается особым для детей. В ночь с 5 на 6 декабря, верующие украинские семьи оставляют под подушкой детей подарки, которые приносит Святой Николай.
  • Колядование: В этот день могут звучать колядки, песни с пожеланиями благополучия и радости. Дети и взрослые могут выступать с колядками, чтобы получить благословение и, возможно, небольшой подарок.
  • Специальные блюда: На столе в этот день могут появиться специальные блюда, такие как "николаевские" печенья, созданные в форме митры святого, или другие сладкие угощения.
  • Церковные службы: В день Святого Николая в храмах проводятся особые церковные службы, посвященные этому святому. Верующие приходят помолиться и вспомнить добрые поступки святого.
  • Благотворительность: Праздник также ассоциируется с милосердием и благотворительностью. В этот день люди могут оказывать помощь нуждающимся, следуя примеру святого Николая, известного своими благотворительными делами.

Что нельзя делать на Николая Чудотворца

Поскольку праздник приходится на период Рождественского поста, запрещено употребление мяса, яиц и других продуктов животного происхождения.

В День святого Николая принято воздерживаться от дачи в долг. Также в этот праздник не рекомендуется заниматься ремонтом, шитьем или стиркой. В этот день не стоит отказывать в помощи тем, кто обратится с просьбой.

Важно избегать ссор с близкими в этот день, так как это может повлиять на отношения в следующем году. Конечно же, на День святого Николая не принято ругать детей; вместо этого следует уделить им особенное внимание.

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