Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на день святой великомученицы Екатерины

24 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет необычные традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в День святой великомученицы Екатерины и святого великомученика Меркурия.
Какой праздник 24 ноября
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Церковный праздник 24 ноября
По новому церковному календарю, 24 ноября в Украине отмечают день святой великомученицы Екатерины и святого великомученика Меркурия.
Согласно многим легендам, святая Екатерина жила в Александрии. Она была чрезвычайно умна, говорила на нескольких языках, поэтому ее родители хотели, чтобы она вышла замуж за мужчину, который будет равен ей.
Однажды великомученица Екатеринаобратилась к старцу, который дал ей икону Богоматери с младенцем. Он посоветовал ей молиться, чтобы она могла видеть лицо своего жениха. Когда тот старец крестил ее, то на следующий день Екатерине приснился сон, где Христос смотрел на нее прямо. С тех пор девушка поняла, что ее будущий муж - Господь.
Во время активного преследования христиан, святая великомученица Екатерина отказалась выйти замуж за царя язычников. Она твердо исповедовала только христианство. Известно, что в те времена за христианские верования людей не только преследовали, но и наказывали. Екатерина была непреклонна в своей вере. Она продолжала и дальше просвещать людей, пропагандировала христианство. Однажды ее поймали и решили казнить, отрубив голову, на вершине горы. Женщина достойно приняла наказание, не отреклась от своей веры, за что и была названа великомученицей.
Что нельзя делать 24 ноября
- В этот день нельзя думать о плохом, скучать по прошлому и ссориться.
- Если будете лениться 24 ноября, то можете получить финансовые проблемы.
- В этот день не нужно рассказывать о своих будущих планах, потому что они не реализуются.
- Хотя святая Екатерина считается покровительницей брака, однако, этот день неудачен для свадьбы или венчания.
- Кушать можно только постные блюда: простую кашу или борщ - как можно скромнее.
- Если 24 ноября в вашем доме беспорядок и грязь, то это может навлечь неприятности. Лучше убрать в доме заранее.
- Нельзя в этот день заниматься рукоделием: шить, вязать и вышивать.
Именины 24 ноября
Кстати, 24 ноября День Ангела отмечают обладатели таких имен как Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.
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