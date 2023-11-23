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Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на день святой великомученицы Екатерины

Юлия Закрепа
23 ноября 2023, 08:00
Мы расскажем, какой важный праздник 24 ноября и что категорически нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на день святой великомученицы Екатерины
Церковный праздник 24 ноября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, Facebook

24 ноября - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет необычные традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в День святой великомученицы Екатерины и святого великомученика Меркурия.

Какой праздник 24 ноября

  • Всемирный день информации
  • День без покупок
  • Всеукраинский день логиста
  • День завоевания друзей
  • Черная пятница (Black Friday)
  • Всемирный День красного вина

Церковный праздник 24 ноября

По новому церковному календарю, 24 ноября в Украине отмечают день святой великомученицы Екатерины и святого великомученика Меркурия.

видео дня

Согласно многим легендам, святая Екатерина жила в Александрии. Она была чрезвычайно умна, говорила на нескольких языках, поэтому ее родители хотели, чтобы она вышла замуж за мужчину, который будет равен ей.

Однажды великомученица Екатеринаобратилась к старцу, который дал ей икону Богоматери с младенцем. Он посоветовал ей молиться, чтобы она могла видеть лицо своего жениха. Когда тот старец крестил ее, то на следующий день Екатерине приснился сон, где Христос смотрел на нее прямо. С тех пор девушка поняла, что ее будущий муж - Господь.

Во время активного преследования христиан, святая великомученица Екатерина отказалась выйти замуж за царя язычников. Она твердо исповедовала только христианство. Известно, что в те времена за христианские верования людей не только преследовали, но и наказывали. Екатерина была непреклонна в своей вере. Она продолжала и дальше просвещать людей, пропагандировала христианство. Однажды ее поймали и решили казнить, отрубив голову, на вершине горы. Женщина достойно приняла наказание, не отреклась от своей веры, за что и была названа великомученицей.

Что нельзя делать 24 ноября

  • В этот день нельзя думать о плохом, скучать по прошлому и ссориться.
  • Если будете лениться 24 ноября, то можете получить финансовые проблемы.
  • В этот день не нужно рассказывать о своих будущих планах, потому что они не реализуются.
  • Хотя святая Екатерина считается покровительницей брака, однако, этот день неудачен для свадьбы или венчания.
  • Кушать можно только постные блюда: простую кашу или борщ - как можно скромнее.
  • Если 24 ноября в вашем доме беспорядок и грязь, то это может навлечь неприятности. Лучше убрать в доме заранее.
  • Нельзя в этот день заниматься рукоделием: шить, вязать и вышивать.

Именины 24 ноября

Кстати, 24 ноября День Ангела отмечают обладатели таких имен как Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

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