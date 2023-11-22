Церковный праздник 23 ноября: что нельзя делать в день святых Амфилохия и Григория

23 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в день святых Амфилохия и Григория и какой сегодня праздник.
Какой праздник 23 ноября
- Международный день акварели
- День благодарности труду
- Международный день имидж-консультанта
- День вставания с той ноги
Церковный праздник 23 ноября
Согласно новому церковному календарю, 23 ноября в Украине отмечают день святых Амфилохия и Григория. В православной традиции этот день отмечается как память о жизни и подвигах святых.
Святой Амфилохий, архиепископ Иконийский, прославился своим служением в IV веке. Его духовное воспитание и пастырское трудолюбие привлекли внимание и уважение многих верующих. Святой Амфилохий стал примером преданности Богу и людям, а его духовные наставления остались важным источником для духовного роста.
Святой Григорий, епископ Греции, также жил в IV веке. Он был известен своими благочестивыми поступками и стремлением к духовному совершенству. Святой Григорий активно проповедовал Христианское учение и участвовал в различных благотворительных деяниях.
В этот день верующие вспоминают жизнь и подвиги святых Амфилохия и Григория, и стремятся черпать вдохновение из их духовного опыта для собственного духовного роста и служения Богу и людям.
Что нельзя делать 23 ноября
- Нецелесообразно обсуждать отношения.
- Не стоит просить о помощи.
- Не рекомендуется встречаться с неприятелями.
- Нецелесообразно вступать в конфликты и проявлять злость по отношению к другим.
Именины 23 ноября
Согласно новому церковному календарю, 23 октября день Ангела отмечают: Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Александр, Алексей, Симон, Ян, Августина, Екатерина.
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