Церковный праздник 23 ноября: что нельзя делать в день святых Амфилохия и Григория

Мы расскажем, какой праздник 23 ноября и что нельзя делать в этот день.

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Церковне свято 23 листопада / Колаж Главред, фото porto.cerkov, flickr (Laura ´)

23 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день святых Амфилохия и Григория и какой сегодня праздник.

Какой праздник 23 ноября

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Церковный праздник 23 ноября

Согласно новому церковному календарю, 23 ноября в Украине отмечают день святых Амфилохия и Григория. В православной традиции этот день отмечается как память о жизни и подвигах святых.

видео дня

Святой Амфилохий, архиепископ Иконийский, прославился своим служением в IV веке. Его духовное воспитание и пастырское трудолюбие привлекли внимание и уважение многих верующих. Святой Амфилохий стал примером преданности Богу и людям, а его духовные наставления остались важным источником для духовного роста.

Святой Григорий, епископ Греции, также жил в IV веке. Он был известен своими благочестивыми поступками и стремлением к духовному совершенству. Святой Григорий активно проповедовал Христианское учение и участвовал в различных благотворительных деяниях.

В этот день верующие вспоминают жизнь и подвиги святых Амфилохия и Григория, и стремятся черпать вдохновение из их духовного опыта для собственного духовного роста и служения Богу и людям.

Что нельзя делать 23 ноября

Нецелесообразно обсуждать отношения.

Не стоит просить о помощи.

Не рекомендуется встречаться с неприятелями.

Нецелесообразно вступать в конфликты и проявлять злость по отношению к другим.

Именины 23 ноября

Согласно новому церковному календарю, 23 октября день Ангела отмечают: Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Александр, Алексей, Симон, Ян, Августина, Екатерина.

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