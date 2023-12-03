К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета

Древняя примета предупреждает, что человека может подстерегать опасность, если у него упала вилка.

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К чему падает вилка/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Очень многие приметы, которые сохранились еще с седой древности, связаны с разными предметами, которые есть у каждого дома. В частности, немало примет касаются вилки. Наши предки придавали глубокое значение действиям, которые связаны с этим предметом. Например, если вилка внезапно упала на пол, считалось, что это указывает на определенные последствия или будущие события.

Самый распространенный ответ на вопрос, к чему падает вилка – это возможность возникновения ссоры. При этом наши предки верили, что если в одном жилище вилка часто падает на пол, то это предвещает приближение большого скандала между членами семьи.

Но есть еще одно распространенное толкование: если упал на пол этот кухонный предмет, то в гости наведается женщина.

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Однако также имеет значение, как, когда и у кого упала вилка. Если она выпала из рук и приземлилась на пол во время мытья посуды, то женщина, которая наведается к вам домой, будет завистливой, недоброжелательной, скандальной и может распускать сплетни.

Если же вилка упала во время сервировки стола, то будьте готовы, что к вам может прийти женщина, которой не стоит доверять. А также есть риск того, что эта женщина может стать разлучницей.

Если вилка упала во время употребления пищи – может начаться полоса неудач или же к вам наведается недруг.

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