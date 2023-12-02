К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета

Такая примета имеет два объяснения, и одно из них предвещает крайне негативные последствия.

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К чему падает ложка/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Многие приметы, дошедшие до нашего времени из седой древности, связаны с различными предметами, которые есть у каждого из нас дома. Например, есть немало таких поверий, касающихся столовых приборов. Одна из самых известных примет рассказывает, что значит, если ложка упала на пол.

Наши предки верили, что падение ложки на пол – это предупреждение, что к вам в гости придет какая-то женщина. И это не обязательно будет человек, которого вы знаете – возможно даже такое, что к вам приедет незнакомая женщина. Но не стоит бояться, ведь эта гостья не принесет плохих новостей.

Однако это не единственное толкование того, к чему падает ложка. Согласно приметам, это может привести также к негативным последствиям. Так, наши предки верили, что это может быть предупреждением о надвигающемся сильном скандале между мужем и женой.

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К чему падает чайная ложка

Приметы говорят, что это может указывать на различные последствия в зависимости от обстановки, в которой это произошло, и от того, кто именно уронил этот предмет на пол. Так, если чайную ложку уронила молодая девушка, то ничего плохого это не предвещает.

Значение имеет также то, как именно упала чайная ложка. Чайную ложку связывают с детьми. Поэтому если она падает выпуклостью вверх, это может означать, что скоро к вам в гости приедут дети, а если выпуклостью вниз – они могут задержаться у вас из-за возникновения у них определенных проблем. Кроме этого, стоит обратить внимание и на то, в какую сторону повернута ручка столового прибора: если к двери, то дети после пребывания у вас скоро покинут ваш дом, поскольку их проблема успешно решится; если ручкой от двери, то вам самим придется приобщаться к тому, чтобы помочь решить эту проблему.

Если у вас нет собственных детей, то падение чайной ложки может указывать на то, что к вам приедут гости с маленькими детьми.

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