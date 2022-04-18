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Как помыть окна перед Пасхой – 6 проверенных народных средств

18 апреля 2022, 19:53

Эффективные средства для мытья окон, которые есть на каждой кухне.

окна, уборка
Как правильно вымыть окна чтобы не было разводов на стекле / Shutterstock

Приготовления к Пасхе – это не только выпечка и покраска яиц к празднику, но и генеральная уборка в квартире. И, конечно же, не обходится и без весеннего мытья окон. Чем помыть окна, чтобы стекла блестели, разобрался Главред.

О том, как очистить ванную от грибка, читайте в материале: Как убрать плесень в ванной в домашних условиях – 4 проверенных средства.

Чем помыть окна, чтобы блестели

Окна без разводов – программа максимум подготовки к пасхальным праздникам. Очистить стекла в доме помогут народные средства, которые есть на каждой кухне.

Уксус – универсальное средство, которое поможет очистить окна от грязи и пыли, не оставляя разводов. Раствор уксуса (1 стакан уксуса на 50 мл воды) в пульверизаторе распылять на окно и протирать сухой тряпкой или бумажным полотенцем.

Моющее средство поможет устранить загрязнения и придать блеск стеклам. Для этого необходимо в поллитрах воды перемешать чайную ложку моющего и 70 мл уксуса. Сначала окна протирать влажной тряпкой затем сухой.

Марганец превосходно справляется с задачей. Чтобы помыть окна, необходимо кристаллы марганцовки (2-3 ч.л) растворить в литре воды в пульверизаторе и распылять по стеклу, протирая сухой тряпкой.

Чай можно тоже использовать для мытья окон. Для этого нужно крепкий настой чая перемешать с 3 ст.л. уксуса и распылять с пульверизатора, протирая сухой тряпкой или бумажным полотенцем.

Лимонная кислота отлично борется с загрязнениями на стеклах. На 1 стакан воды 1 ст.л лимонной кислоты или 50 грамм лимонного сока. Налить в пульверизатор и распыляя, протирать окна вытирать сухой тряпкой.

Крахмал тоже пригодится в деле наведения чистоты. В литре воды размешать 1 ст.л. крахмала, затем нанести губкой смесь на окна, а после высыхания протереть бумажным полотенцем или сухой тряпкой.

Важно: начинайте мыть окна изнутри, перемещаясь к наружной части. Стекла нужно в конце протирать сначала вертикально, а потом горизонтально. Следите за тем, чтобы подоконник был сухой!

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