Обратите внимание на ваши руки: тайные знаки, которые могут предупредить о беде

Главред выяснил, что означают таинственные знаки на руках, и о чем они могут нас предупредить в будущем.

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Что означают линии на руках - как правильно читать по линиям на лодонях / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Линии на руке могут иметь разное значение. В хиромантии, или искусстве чтения руки, линии на руке (такие как линия жизни, линия сердца, линия головы) считаются символическими и могут указывать на различные аспекты жизни человека, такие как продолжительность жизни, здоровье, любовь и многое другое. С помощью этих связей можно ответить на многие вопросы и получить советы, которые помогут достичь счастья. Крест на ладони является специфическим знаком и его толкование зависит от местоположения.

Что означают кресты на"линии жизни"?

Основные линии на ладони, пересеченные крестом, означают, что дверь в прошлое окончательно закрылась. Этот знак сигнализирует о переломном моменте, когда человек начинает новую жизнь. Крест, образованный в самом начале "линии жизни", предвещает тяжелую борьбу со злыми людьми и завистниками, от исхода которой будет зависеть личное счастье.

Крест, образованный по центру, укажет на болезнь, требующую лечения. Хироманты называют такой знак испытанием судьбы, через которое человек должен пройти, чтобы что-то понять или переосмыслить. Крест в конце "линии жизни" указывает на неприятности, связанные с судебными решениями, потерей родственников или друзей.

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Что означают кресты на "линии разума"?

Крест на "линии разума" предупреждает людей, указывая на вероятную травму головы в будущем. Кроме того, крест на "линии разума" свидетельствует о том, что человеку можно доверять, что он не предаст и не обманет, что он будет выполнять свои обязанности вовремя.трудолюбивым. Если крест находится ниже "линии ума", это сигнализирует о возможных проблемах, связанных со здоровьем и карьерным ростом.

Что означают кресты на "линии сердца"?

Хироманты считают, что крест на линии сердца предупреждает о неудачах в личном плане. Важное и его расположение:

крест в начале "линии сердца" свидетельствует о любовных похождениях, закончившихся неудачно;

крест, расположенный в центре линии сердца, символизирует уход партнера;

крест рядом с линией сердца говорит о развитой интуиции, которой следует пользоваться, чтобы избежать проблем.

Что означают кресты на "линии судьбы"?

Крест на "линии судьбы" сигнализирует о кардинальных переменах в жизни. Это может включать переезд, внезапную смену деятельности, приобретение материальных благ или серьезную потерю: увольнение, бедность, болезнь.

Что означают кресты на "линии интуиции"?

На линии интуиции крест сигнализирует о том, что человек склонен к обманам и предательству, может пойти по головам для достижения личного благополучия.

Смотрите видео о том, что означают линии на руках:

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