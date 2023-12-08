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Это может привести к бедности: что нельзя готовить на Новый год 2024

Юрий Берендий
8 декабря 2023, 15:15
Главред выяснил, какие блюда нельзя готовить на новогодний стол в 2024 году для того, чтобы задобрить символ года - Зеленого Лесного Дракона.
Это может привести к бедности: что нельзя готовить на Новый год 2024
Что нельзя готовить на Новый год 2024 - как привлечь удачу в 2024 году / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вскоре украинцы будут встречать Новый 2024 год, который по китайскому календарю является годом Зеленого Лесного Дракона. Для того, чтобы задобрить Зеленого Дракона и получить счастье и удачу в новом году, важно соблюдать определенные правила для приготовления блюд.

Какие блюда нельзя готовить на новый 2024 год Зеленого Дракона

Хотите верьте, хотите нет, это зависит от каждого человека, но есть блюда, которые Драконам не понравятся. Чтобы год был удачным, на новогодний стол лучше не ставить некоторые блюда.

  • В этом году курицу или блюда из курицы лучше заменить индейкой или уткой: согласно народным приметам, запеченная курица на новогоднем столе является символом бедности.
  • Мясо кролика не стоит готовить на банкетный стол в год Лесного Дракона. Ведь кролик является противоположным знаком к дракону, поэтому символу 2024 Нового года такое соседство не понравится.
  • Копчености и рыбные консервы также не должны быть на вашем новогоднем столе. Предпочтение лучше отдавать блюдам из свежего мяса и рыбы. Также не стоит ставить на стол полуфабрикаты.
  • Также следует избегать подачи грибов и лука в любом виде, поскольку, согласно приметам, эти продукты могут символизировать заботы и расстройства в отношениях.
  • По случаю Нового 2024 года на стол лучше не ставить блюда, которые связаны с огнем (которые нужно дополнительно зажигать или поджигать).
  • Также не рекомендуется готовить пищу, которая приготовлена на алкоголе (на вине или на пиве). Воздержитесь от приготовления слишком острых блюд

Ольга Деминская — врач-диетолог, соучредитель Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет отметила, какие продукты лучше не есть в новогоднюю ночь и каких правил стоит придерживаться.

Она отметила, что лучше начинать новогодний ужин ориентировочно в 20 часов вечера и потреблять пищу постепенно, для того, чтобы организм успел адаптироваться.

Смотрите видео о том, что нельзя хсти на Новый год:

Диетолог подчеркивает, что в Новый год лучше сделать больше разнообразных салатов, которые будут состоять из свежих овощей и фруктов.

"Очень важно, чтобы на вашем столе было большое количество овощей, то есть разных салатов. Оливье это как один из компонентов. Но сделайте больше всевозможных салатов, которые в своем составе содержат именно овощи", - отмечает Ольга Деминская.

По ее словам на новогоднем столе также должно быть много рыбы и рыбных блюд. Также, по ее мнению, важно сделать отдельное детское новогоднее меню, для того, чтобы облегчить работу ЖКТ у детей.

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Новый год 2024
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