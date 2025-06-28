Цены попрут вверх: какие товары могут подорожать в Украине из-за стоимости нефти

Расходы на импортные товары и энергоносители растут, а покупательная способность гривны снижается.

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Топливо и некоторые товары из Европы прибавят в цене / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие товары могут подорожать в Украине

Что будет с ценами на топливо

Рост курса доллара и евро прямо влияет на цены в Украине. Однако пока что, несмотря на колебания курса валют, удается избежать подорожания импортных товаров в Украине.

Как рассказала в комментарии Главреду член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, дорожает импорт из ЕС (техника, лекарства, топливо), поэтому растет инфляция.

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"Для простых украинцев это означает, что расходы на импортные товары и энергоносители растут, а покупательная способность гривны немного снижается", - сказала эксперт.

В то же время украинский импорт очень диверсифицирован, поэтому товаров, которые полностью зависят от курса евро, нет.

"Основную часть импорта мы получаем из Китая. Европа - на втором месте, а дальше - другие азиатские и мировые страны. Из самого большого, что мы импортируем - это нефтегазовая группа, техника, электроника, оборудование. Но все эти товары поступают из разных направлений. Возможно, нефтегазовая группа - это то, что идет в основном из Европы. Поэтому именно здесь мы можем увидеть определенное подорожание. Хотя более важным фактором является не курс евро, а мировая цена на нефть", - рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман.

По его словам, если нефть дешевеет - даже на фоне сильного евро мы не увидим роста цен.

"Если же нефть будет расти - вот тогда мы почувствуем и подорожание топлива, и всего, что связано с топливно-энергетическим сектором", - предположил эксперт.

Впрочем, пока что тенденции для Украины благоприятные.

"Нефть немного дешевеет, а евро немного растет - поэтому мы практически не замечаем этих колебаний в ценах", - уточнил Гетман.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс долара в Украине - прогнозы

Как писал Главред, усиление доллара к евро вполне вероятный сценарий до конца этого года, но его реализация зависит от успешных переговоров между США и ЕС, которые сейчас имеют признаки пробуксовки. Такое мнение высказал экономист, экс-член совета НБУ Виталий Шапран.

Кандидат экономических наук, независимый экономист Александр Хмелевский заявил, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс на уровне 45 гривен за доллар, что, вероятно, является попыткой Нацбанка удержать инфляцию. Но фактический среднегодовой курс в итоге может оказаться ниже прогнозируемого.

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов сказал, что к концу 2025 года официальный курс доллара может вырасти до 43-44 гривен, то есть с июля по декабрь ожидается рост на примерно 2,5-5%.

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