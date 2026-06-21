'Мы уберём ретрансляторы сами': Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

Главное:
- Лукашенко должен прекратить помогать РФ и продемонстрировать это на деле
- Минску неоднократно передавали требование демонтировать ретрансляторы
Президент Владимир Зеленский заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен прекратить помогать России и продемонстрировать это на деле, поскольку одних лишь слов недостаточно.
Как рассказал он в интервью ТСН.Тиждень, перед тем, как делать публичные заявления, он предпринимает "некоторые деэскалационные шаги за закрытыми дверями", и ранее "на уровне разведок и военных Беларусь на уровне руководства получила информацию: прекращайте помогать россиянам".
По словам президента, Киев неоднократно передавал Минску требование демонтировать ретрансляторы на белорусской территории, которые помогают российским дронам атаковать украинские города.
"История с ретрансляторами (на территории Беларуси. — Ред.) — не вчерашняя история, это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно со стороны Украины... Своё "извиняюсь" пусть он оставит при себе. Это не сработает уже со второго дня начала войны. Я объяснял ему: шаг номер один — никакой технической поддержки российских ретрансляторов", — сказал глава государства.
Кроме того, Зеленский призвал Беларусь прекратить поставки горючего для российской оккупационной армии.
"Также мы им говорим, даем сигнал - прекратите, пожалуйста, поставки топлива в российскую армию. Но это только сигнал, здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы это видим", - заявил президент.
В ОП предупредили Минск о рисках возможной эскалации
В последнее время риторика самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко относительно российско-украинской войны стала заметно более сдержанной и осторожной.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что такие изменения в заявлениях могут говорить о понимании белорусским руководством возможных последствий и рисков, связанных с потенциальным вовлечением страны в конфликт на стороне России.
Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.
Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".
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О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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