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"Мы уберём ретрансляторы сами": Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

Алексей Тесля
21 июня 2026, 22:26
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Киев неоднократно передавал Минску требование демонтировать ретрансляторы, рассказал президент.
'Мы уберём ретрансляторы сами': Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн
Владимир Зеленский предупредил Александра Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Главное:

  • Лукашенко должен прекратить помогать РФ и продемонстрировать это на деле
  • Минску неоднократно передавали требование демонтировать ретрансляторы

Президент Владимир Зеленский заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен прекратить помогать России и продемонстрировать это на деле, поскольку одних лишь слов недостаточно.

Как рассказал он в интервью ТСН.Тиждень, перед тем, как делать публичные заявления, он предпринимает "некоторые деэскалационные шаги за закрытыми дверями", и ранее "на уровне разведок и военных Беларусь на уровне руководства получила информацию: прекращайте помогать россиянам".

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По словам президента, Киев неоднократно передавал Минску требование демонтировать ретрансляторы на белорусской территории, которые помогают российским дронам атаковать украинские города.

"История с ретрансляторами (на территории Беларуси. — Ред.) — не вчерашняя история, это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно со стороны Украины... Своё "извиняюсь" пусть он оставит при себе. Это не сработает уже со второго дня начала войны. Я объяснял ему: шаг номер один — никакой технической поддержки российских ретрансляторов", — сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский призвал Беларусь прекратить поставки горючего для российской оккупационной армии.

"Также мы им говорим, даем сигнал - прекратите, пожалуйста, поставки топлива в российскую армию. Но это только сигнал, здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы это видим", - заявил президент.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

В ОП предупредили Минск о рисках возможной эскалации

В последнее время риторика самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко относительно российско-украинской войны стала заметно более сдержанной и осторожной.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что такие изменения в заявлениях могут говорить о понимании белорусским руководством возможных последствий и рисков, связанных с потенциальным вовлечением страны в конфликт на стороне России.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

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О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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