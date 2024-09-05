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Как быстро разморозить рыбу без микроволновой печи: повар раскрыл действенные методы

Юлия Закрепа
5 сентября 2024, 17:48
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Как нельзя размораживать рыбу - Евгений Клопотенко рассказал о безопасных методах размораживания различных видов рыбы.
Как быстро разморозить рыбу без микроволновой печи: повар раскрыл действенные методы
Как нельзя размораживать рыбу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как правильно разморозить рыбу скумбрию, чтобы не испортить ее вид и вкус - опытный повар рассказал о тонкостях приготовления рыбы. Сейчас существуют различные технологии, которые позволяют осторожно хранить рыбу, что во время размораживания рыба практически не отличается от живой.

Евгений Клопотенко рассказал простые и действенные способы, как быстро и безопасно разморозить рыбу с помощью подручных предметов. Повар также рассказал, если вы покупаете замороженную рыбу в магазине, то стоит обращать внимание на ее внешний вид. Рыба не должна иметь никаких повреждений, а вид должна иметь очень похожий на свежий вариант цветом. Если вы заметили, что рыба визуально сухая, тогда не стоит ее брать, ведь она уже долго лежит в магазине.

Можно ли разморозить холодной водой скумбрию

Клопотенко рассказал, что наиболее распространенный метод размораживания рыбы - это переложить ее из морозилки в холодильник, ведь там она будет постепенно будет размораживаться. Если рыба нужна вам на следующий день, тогда метод с размораживанием рыбы в холодильнике вам подойдет.

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Однако, если рыба нужна вам уже сейчас, тогда стоит выбрать метод размораживания с помощью холодной воды. Клопотенко рассказал, что быстрый способ для размораживания рыбы - достать из морозилки рыбу и отправить в кастрюлю с холодной водой. Если ваша рыба в полиэтиленовом пакете, то не стоит ее оттуда доставать, а так и отправить в воду. Но, если вы купили рыбу на вес, то положите ее в зип-пакет и максимально выпустите лишний воздух. Затем отправьте в холодную воду.

Сколько размораживается рыба в воде

На размораживание рыбы в холодной воде уйдет от 30 минут до полутора часов времени. Все зависит от того, какой размер имеет кусок или тушка рыбы. Для размораживания большей рыбы, повар советует менять холодную воду несколько раз, ведь она быстро будет становиться теплее.

Можно ли разморозить скумбрию в микроволновой печи

Размораживание скумбрии в микроволновой печи является достаточно безопасным, однако это будет иметь последствия на вкусовых качествах рыбы. Чтобы разморозить рыбу в микроволновке стоит положить ее на тарелку и выбрать режим размораживания. Однако, необходимо следить за рыбой и периодически переворачивать ее.

Также нельзя размораживать рыбу в теплой или горячей воде. Если вы хотите иметь вкусное блюдо из рыбы, тогда это категорически запрещено делать. Высокая температура - более 40 градусов заставит рыбный белок сворачиваться. Поэтому во время приготовления мясо рыбы станет сухим, а затем будет разваливаться на куски.

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