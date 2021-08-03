Paramount нанял новых сценаристов для перезапуска Черепашек-ниндзя

Черепашки-ниндзя / кадр из фильма 2014 года

В фильме Черепашки-ниндзя от Paramount появились обновления. К фильму Майка Бэя присоединились новые сценаристы.

Как сообщает Deadline со ссылкой на свои источники Колин и Кейси Йост возьмутся писать сценарий для продолжения франшизы.

Братья известны по комедийным скетчам, работе над передачей Saturday Night Live и фильмом Лето на Статен-Айленд. Продюсером выступит Майкл Бэй.

Детали сюжета пока держатся в секрете.

Paramount перезапустила франшизу в 2014-м. Первый фильм при бюджете в 125 миллионов долларов собрал по миру 485 миллионов. А вторая часть, с бюджетом в 135 миллионов, выступила куда скромнее — касса составила 245 миллионов.

У Nickelodeon есть планы перезапустить мультсериал Черепашки-ниндзя, и, видимо Paramount посчитали своим долгом объявить об обновлении разработки фильма, так как авторские права принадлежат Paramount.

Как сообщал Главред, в 2020 году Nickelodeon объявил о запуске анимации Черепашки-ниндзя в новом формате.