Черепашки-ниндзя выходят снова в новом формате

Черепашки ниндзя продолжение / Telegram

Студия Nickelodeon готовится снять полнометражный компьютерный мультфильм про черепашек-ниндзя (Teenage Mutant Ninja Turtles).

Режиссером новых черепашек-ниндзя должен стать Джефф Роу — один из создателей второго сезона Гравити Фолз, пишет Deadline.

Продюсеры нового мультфильма - известный режиссер и сценарист Сет Роген, создатель серьезных картин Проповедник, Конец света по-Голливудски, и пародии Полный расколбас, Джеймс Уивер и Эван Голдберг, работавшие с Рогеном над этими проектами. Для Nickelodeon это будет первый фильм, сделанный для широкого проката — ранее студия работала в основном над мультсериалами, известными на весь мир.

За последние годы на экраны вышли два фильма про черепашек от Майкла Бэя, которые не вызвали большой популярности. Если первый был хотя бы коммерчески успешен, то второй провалился, а третий снимать не стали.

Пока точно неизвестно, кто будет заниматься озвучкой мультфильма, и каков будет сюжет.