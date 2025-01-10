Вводит водителей в заблуждение: что такое 'черный лед' на дорогах

Вы узнаете:
- Почему "черный лед" на дороге опасен
- Как правильно ехать по скользкой дороге
С наступлением зимы на дорогах может образовываться гололедица. Она может быть очень опасной для всех участников движения. Однако, один из самых коварных видов гололеда, из-за которого часто случаются ДТП - это черный лед, почти незаметный на дороге.
Главред решил разобраться, почему "черный лед" опасен и как он образуется.
Как появляется "черный лед" на дороге
Как пишет The Sun, черный лед - это очень тонкий слой льда, который образуется на дорогах в теплые зимы. При этом дорожное покрытие выглядит просто мокрым, что может ввести в заблуждение водителей и привести к аварии.
Отмечается, что на самом деле такой лед не черный, а прозрачный. И на самом деле водитель видит цвет дорожного покрытия, а тонкая ледяная корка лишь придает ему "мокрого эффекта".
Он образуется, когда температура воздуха колеблется около нуля, а температура дорожного покрытия держится на 1-2 градуса ниже нуля. В результате влага из воздуха конденсируется на холодном асфальте и быстро замерзает очень тонким, почти незаметным слоем.
Как правильно ехать авто в гололед
В такой ситуации водителю рекомендуется снизить скорость, избегать агрессивной манеры езды, резких маневров, торможения и ускорения. Также важно сохранять спокойствие.
Правила вождения на скользкой дороге:
- не крутить резко рулем;
- разгоняться и тормозить как можно плавнее;
- держать увеличенную дистанцию с другими транспортными средствами;
- двигаться с минимальной скоростью;
- нельзя ездить на "нейтралке".
Кроме того, самое важное правило - шины автомобиля должны соответствовать сезону и иметь достаточную высоту протектора, чтобы было лучшее сцепление с дорогой.
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The Sun
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