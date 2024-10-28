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Иран до сих пор не передал России баллистику: новые подробности

Яна Ставская
28 октября 2024, 22:32
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Среди возможных причин такого промедления - реакция Запада, писали СМИ ранее.
Путин, Зеленский
Украина пока не подтверждает получение Россией ракет от Ирана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Россия и Тегеран ведут "углубленный диалог" о ракетах
  • В новый пакет помощи от Ирана войдут "Шахеды"

Россия ведет переговоры с Ираном о поставке баллистических ракет для войны против Украины, заявил на пресс-конференции в Исландии президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал эти переговоры "углубленным диалогом". Кроме того, пакет "помощи" от Тегерана также содержит новую партию "Шахедов".

видео дня

Ранее Reuters писало, что Иран медлит с поставками ракет из-за якобы опасений реакции со стороны Запада. По данным Соединенных Штатов, по состоянию на конец сентября России еще не поставили "ни одной установки".

Иран и Россия - последние новости

Как писал Главред, Иран не отправил России пусковые установки к ракетам Fateh-36, вероятно, из-за решения отдать приоритет отправке стране-агрессору большего количества баллистики. Но у Москвы есть альтернативные платформы для запуска этого вида оружия. Аналитики Института изучения войны писали, что доставка пусковых установок потребовала бы дополнительных перевозок. Кроме этого, у РФ есть свои возможности для запуска ракет.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Тогда как до этого газета WSJ писала, что Иран отправил России партию баллистических ракет малой дальности. В то же время Европа и США работали над новыми санкциями в ответ на действия Ирана. Ожидалось, что в следующей партии ракет окажутся ракеты большего радиуса действия, предупреждают эксперты.

Недавно стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану, разрушив ключевой объект иранской программы производства баллистических ракет. Хотя Тегеран имеет большой запас ракет, израильские источники СМИ отмечают, что нарушение производства заставит Иран уменьшить поставки оружия союзникам.

Впрочем, баллистические ракеты России поставила КНДР. РФ уже применяла эти ракеты по Киеву 18 августа. Обломки после совершенной атаки были идентифицированы аналитиками Conflict Armament Research.

Hwasong-1 визуально похожа на "Искандер". Это уже вторая по счету партия указанных ракет от КНДР, произведенных в обход санкций, утверждают специалисты.

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине

До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.
19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую.

На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС.

В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве.

Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35.

Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

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