РФ атакует Украину КАБами: центр Харькова под ударом, есть пострадавшие

Коротко:
- РФ нанесла удар по Харькову
- В городе есть пострадавшие
- Удар пришелся по центру города
В понедельник вечером, 28 октября, в Харькове были слышны взрывы. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Мэр заявил, что российские оккупанты атакуют город управляемыми авиабомбами. Он предупредил о возможных повторных пусках.
Глава города отметил, что, по предварительной информации, под ударом оказался центр Харькова.
"На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.", - отметил мэр города.
Впоследствии он написал, что в результате российского удара есть пострадавшие.
"Сейчас известно о пяти пострадавших", - подтвердил мэр Харькова.
Обновлено в 21:50: В Харьковской областной военной администрации сообщили о повреждении зданий медицинских и административных учреждений. Число пострадавших возросло до шести.
Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Удары по Харькову - последние новости по теме
Недавно военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказывал, что оккупанты хотят взять Харьков под огневой контроль. По его словам, оккупанты могут прибегнуть к привычной тактике террора - массово использовать КАБы, чтобы "пробить себе путь в город", уничтожая все на своем пути авиабомбами.
Напомним, глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты в ночь на 28 октября обстреляли город. Известно о попадании в 9 этажный жилой дом в Холодногорском районе города. Он заявил, что в результате обстрела на месте возник пожар, а также зафиксированы разрушения.
Как писал Главред, 22 октября, российские оккупанты в очередной раз нанесли масштабные удары управляемыми авиабомбами по Харькову. На месте одного из ударов - зафиксирован пожар. В результате прилета рядом с учебным заведением в Киевском районе Харькова в жилых домах вокруг частично повылетали стекла.
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