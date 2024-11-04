Нужны не слова, а действия: может ли Запад повлиять на Китай, Иран и КНДР - Шамшур

Сейчас в санкциях есть много пробелов и лазеек.

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Санкции против союзников РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Союзники должны ввести действенный санкционный режим против Китая, Ирана и КНДР

Все ждут результатов выборов в США

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал, есть ли у Запада существенные рычаги влияния на Китай, Иран и КНДР.

По его словам, наши союзники должны усилить военную помощь для Украины и ввести против этих стран действенный санкционный режим.

"Надо сделать так, чтобы в санкциях не было столько пробелов и лазеек. Так же мы слышим разговоры, а реальных результатов мало. Например, о конфискации российских активов мы слышали уже давно, но только сейчас вроде бы приняли решение об использовании процентов в пользу Украины. Только сейчас началась определенная имплементация такого решения", - сказал он в интервью Главреду.

Бывший посол также предположил, чего нам ждать в ближайшие месяцы от событий на международной арене.

Смотрите видео, в котором Олег Шамшур сделал прогноз относительно президентства Харрис или Трампа:

В частности, отметил он, создается впечатление, что на дипломатическом фронте все застыло. Все ждут результатов американских выборов.

"Много разговоров о том, что появились корейцы из КНДР и надо что-то делать, но все ограничивается риторикой. Чем больше будет этих размышлений, тем сложнее нам будет переломить стратегическую ситуацию. Ось зла вместе с Россией действуют и тратят минимальное время на размышления и дискуссии", - подчеркнул Шамшур.

Ось зла / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Курской области сейчас находятся тысячи солдат из Северной Кореи, которые, как ожидается, вскоре присоединятся к боевым действиям для усиления российской армии. В то же время украинские военные получат важную поддержку для противодействия российскому наступлению - последний пакет помощи от США включает не менее 212 бронемашин Stryker.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что переброска войск КНДР на территорию страны-агрессора России, в частности в приграничные с Украиной области может спровоцировать Южную Корею на усиление военной помощи Украине.

Политический эксперт Александр Морозов сказал, что, вероятно, Владимир Путин на сделке с КНДР не остановится. Диктатор может попытаться наладить подобное сотрудничество с Ираном.

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