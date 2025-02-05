РФ ударила ракетой по Одесской области: пострадали случайные прохожие, есть жертва

Главное:
- Россияне атаковали Одесскую область ракетой
- Попали в недостроенный жилой дом
- Погиб мужчина, еще один - в тяжелом состоянии в больнице
В среду, 5 февраля, российские оккупанты совершили ракетную атаку по Одесской области. В результате ракетного удара погиб мужчина, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.
"Враг атаковал Одесскую область ракетой", - написал Кипер.
По его словам, ракета попала в жилой недостроенный дом, который еще не был введен в эксплуатацию. От ракетного удара погиб один человек, а еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице.
"Оба случайно проходили рядом с домом", - рассказал глава ОВА.
Кипер добавил, что на месте прилета ракеты сейчас работают экстренные службы. Они занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки.
Ракетный удар РФ по Изюму - что известно
Напомним, 4 февраля россияне нанесли ракетный удар по Изюму в Харьковской области. РФ ударила баллистической ракетой по административному зданию. Также повреждено еще одно админздание и несколько многоэтажек.
Важно отметить, что в этом районе нет ни одного военного объекта, поэтому атака была направлена против мирного населения.
На российскую атаку отреагировал президент Зеленский. Он призвал мир усилить давление на агрессора, чтобы остановить террор и защитить человеческие жизни.
Как сообщал Главред, в результате удара по Изюму погибли пять человек. Среди жертв - две сестры 18 и 19 лет, одна из которых была беременной.
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Кто такой Олег Кипер
Председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
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