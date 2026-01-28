Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

Мария Николишин
28 января 2026, 14:38
236
Диденко сказала, что завтра украинцев ждет последний теплый день.
Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания
Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в четверг
  • Когда начнется сильное похолодание

Погода в Украине в четверг, 29 января, будет довольно теплой и с осадками, но через несколько дней начнется новое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра фактически единственный теплый день в ближайшей перспективе - везде оттепель и осадки, мокрый снег или дождь", - заявила она.

видео дня

Температура воздуха 29 января и ночью, и днем будет около нуля, в южной части +4...+7 градусов, а в Крыму +7...+14 градусов.

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания
Погода 29 января / фото: meteoprog

Диденко добавила, что с 30 января мощный антициклон начнет постепенно оттеснять атлантическую влагу и теплый воздух.

"30 января начнет холодать на севере, а 31 января - 1 февраля холодный воздух распространится практически повсюду", - говорит синоптик.

По ее словам, пик морозов, по предварительным прогнозам, придется на 1-3 февраля. В эти дни ночная температура воздуха может достигать -15...-24 градусов.

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Похолодание в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич ранее также говорил, что на выходных, 31 января и 1 февраля, температура в Украине снова начнет снижаться.

По его прогнозу, температура воздуха в эти дни в течение суток будет колебаться в диапазоне -5...-15 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 28 января почти по всей территории Украины объявлен желтый уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. На Правобережье ожидается туман с видимостью 200-500 метров, в большинстве центральных, северных и Харьковской областях прогнозируют гололед, а на дорогах по всей стране, за исключением юга и Закарпатья, будет гололедица.

Также синоптик сказала, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

В то же время, погода в Ровенской области 29 января будет облачной с периодическими прояснениями. Осадки будут в виде небольшого мокрого снега и дождя. Дорожное покрытие покроет гололед, что может привести к затруднениям в работе транспорта.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского и Путина в Москве - в Кремле сделали неожиданное заявление

Встреча Зеленского и Путина в Москве - в Кремле сделали неожиданное заявление

15:26Война
Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

14:38Синоптик
Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь

Последние новости

16:07

Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

15:57

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление новости компании

15:40

"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

15:33

Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать всеВидео

15:29

"Это была самая страшная ночь": как погиб спасатель во время атаки на Киев

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
15:26

Встреча Зеленского и Путина в Москве - в Кремле сделали неожиданное заявлениеВидео

15:15

Легендарный жакет и внезапные вырезы: 5 трендов, которые стоит повторить в 2026

14:38

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

14:36

Туман, гололед и осадки: синоптики удивили прогнозом погоды на Полтавщине

Реклама
14:25

"Потеряла желание жить": умерла известная украинская актриса

14:09

В GTA и Need For Speed нашли украинскую музыку: что за треки

13:52

В Тернополе отменили общие графики отключения света – в чем причина

13:52

Нужно добавить один секретный ингредиент: рецепт сочного фарша для начинки

13:35

Почему 29 января нужно избегать острых инструментов: какой церковный праздник

13:24

Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:49

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:09

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подешевели два базовых продукта

12:09

Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

11:50

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

Реклама
11:35

Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

11:24

4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по КиевщинеФото

11:00

После поджога пропал свет: партизаны провели успешную диверсию в Удмуртии

10:58

Донбасс – лишь первый шаг: в ISW назвали истинные стратегические цели Кремля

10:34

Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

10:10

Баклажка - неправильно: как 5-литровую бутылку называть на украинском

09:52

Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

09:49

Не только территории: более широкий контекст переговоров в Абу-Дабимнение

09:34

"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и областьФото

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

09:05

Испытания позади: у трех знаков зодиака жизнь пойдёт в гору к концу февраля 2026

09:01

Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

08:47

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

08:43

В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

08:36

Мини-Хардкисс: Юлия Санина показала, как теперь выглядит ее 10-летний сын

08:17

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

В некоторых областях Украины перестали действовать графики отключений - причина

07:46

Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

07:37

Вторая ночь под ударами: РФ атаковала жилые дома и монастырь в Одессе, есть пострадавшие

Реклама
06:48

РФ атаковала Запорожье, Киевщину, Кривой Рог: есть разрушения, жертвы и раненыеФото

06:10

Почему в Китае начались массовые чистки армейской верхушкимнение

05:47

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

05:13

Как понять, что отношениям пришел конец: 6 тревожных звоночков

04:30

Удача берет курс на них: три знака зодиака вступают в эру феерического изобилия

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 71 секунду

03:31

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонтВидео

03:02

Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

02:35

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

02:05

Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять