Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

Диденко сказала, что завтра украинцев ждет последний теплый день.

Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото: УНИАН

Погода в Украине в четверг, 29 января, будет довольно теплой и с осадками, но через несколько дней начнется новое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра фактически единственный теплый день в ближайшей перспективе - везде оттепель и осадки, мокрый снег или дождь", - заявила она. видео дня

Температура воздуха 29 января и ночью, и днем будет около нуля, в южной части +4...+7 градусов, а в Крыму +7...+14 градусов.

Погода 29 января / фото: meteoprog

Диденко добавила, что с 30 января мощный антициклон начнет постепенно оттеснять атлантическую влагу и теплый воздух.

"30 января начнет холодать на севере, а 31 января - 1 февраля холодный воздух распространится практически повсюду", - говорит синоптик.

По ее словам, пик морозов, по предварительным прогнозам, придется на 1-3 февраля. В эти дни ночная температура воздуха может достигать -15...-24 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Похолодание в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич ранее также говорил, что на выходных, 31 января и 1 февраля, температура в Украине снова начнет снижаться.

По его прогнозу, температура воздуха в эти дни в течение суток будет колебаться в диапазоне -5...-15 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 28 января почти по всей территории Украины объявлен желтый уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. На Правобережье ожидается туман с видимостью 200-500 метров, в большинстве центральных, северных и Харьковской областях прогнозируют гололед, а на дорогах по всей стране, за исключением юга и Закарпатья, будет гололедица.

Также синоптик сказала, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

В то же время, погода в Ровенской области 29 января будет облачной с периодическими прояснениями. Осадки будут в виде небольшого мокрого снега и дождя. Дорожное покрытие покроет гололед, что может привести к затруднениям в работе транспорта.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

