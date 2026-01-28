Почему 29 января нужно избегать острых инструментов: какой церковный праздник

29 января советуют избегать каких-либо острых инструментов - не резать, не рубить, не пилить и не колоть, чтобы не навлечь травм и мелких несчастий.

В четверг, 29 января, в православном календаре перенос мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой священномученик Игнатий Богоносец - одна из величайших фигур апостольских времен, ученик святого апостола Иоанна Богослова и второй епископ Антиохийский. Его мученическая кончина и последующая история чествования мощей стали важной страницей в становлении христианского культа святых и формировании богословского понимания мученичества как высшего свидетельства веры во Христа.

По преданию, во времена правления императора Траяна (98-117 лет) святой Игнатий был арестован за открытую проповедь христианства. Его доставили из Антиохии в Рим, где после публичного исповедания веры он был приговорен к смерти. Святой принял мученичество с чрезвычайной духовной готовностью, воспринимая его как путь к единению со Христом. В Римском Колизее Игнатия было отдано на растерзание диким зверям.

Согласно церковному преданию, после казни христиане собрали остатки его тела - преимущественно большие кости, не уничтоженные зверями, - и с большим уважением хранили их как святыню.

Вскоре после мученической смерти ученики и последователи святого перенесли его мощи из Рима в Антиохию - город, где он нес епископское служение и духовно заботился о христианской общине. Этот перенос имел глубокое символическое значение: пастырь возвращался к своей пастве уже как небесный покровитель и молитвенник.

В Антиохии мощи святого Игнатия были торжественно положены в храме, что явилось источником особого духовного возвышения для местных христиан. Именно с этого времени начинается более широкое литургическое почитание святого, а его память прочно закрепляется в церковном календаре.

В V веке в условиях исторических потрясений и угроз для святынь Востока мощи святого Игнатия Богоносца были снова перенесены - на этот раз из Антиохии в Рим. Там их поместили в храме святого Климента Римского, где они хранятся и по сей день.

Это перенесение способствовало утверждению общецерковного культа святого как одного из самых авторитетных отцов раннего христианства. Его послания, написанные по пути на мученическую смерть, стали важной частью патристического наследия и богословской традиции Церкви.

Приметы 29 января

Если 29 января небо чистое и звездное - на морозную и безветренную ночь.

Мелкий снег - к зимним перепадам температур.

Если птицы прячутся и не летают - к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 29 января

По народным поверьям, 29 января следует особенно сдерживать эмоции: ссоры и резкие слова, особенно у супругов, могут надолго нарушить семейную гармонию. Также в этот день советовали избегать каких-либо острых инструментов - не резать, не рубить, не пилить и не колоть, чтобы не навлечь травм и мелких несчастий.

Что можно делать 29 января

Народная мудрость наделяет этот день особой силой женского дома. Считалось, что хозяйка может привлечь к дому счастье и защитить семью от бедствия. Для этого пекли пирожки с капустой и щедро угощали ими не только домашних, но и соседей как символ благополучия, согласия и открытого сердца.

