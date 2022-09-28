Променял двоих детей и жену на войну: ВСУ ликвидировали оккупанта-гармониста из Пермского края

ВСУ ликвидировали оккупанта-гармониста из Пермского края/ Facebook Комахидзе, Радио Свобода

Украинские военные ликвидировали 34-летнего российского захватчика Эдуарда Юрова, служившего в десантных войсках оккупантов.

Ему "вручили билет на концерт Кобзона" 20 сентября. Об этом сообщил волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе в Facebook.

Ликвидированный оккупант родом из Пермского края. Отправляясь убивать мирных украинцев, он оставил дома жену и двоих детей.

На родине захватчика подтвердили его смерть, напечатав некролог.

Отмечается, что российский захватчик играл на гармошке и писал песни на свою музыку.

"Из некролога следует, что душа компании Эдик играл на гармошке, сочинял песни на свою музыку, одну из песен посвятил любимой матери (уверен, у Кабзона найдется подходящая вакансия для него)", – отмечает Комахидзе.

Юров ранее воевал в Абхазии, а также в "миротворческой миссии" в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали мичмана российской армии Константина Кренева. Захватчик прослужил в Северодвинске Архангельской области около 30 лет. Когда он вышел на пенсию, очевидно, решил подзаработать больше денег и поехал воевать против Украины.

Напомним, украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

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