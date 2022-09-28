"Надо снимать президента": оккупант прозрел, что война в Украине никому не нужна - перехват

В армии РФ заговорили о том, что Путина нужно снимать с должности / Фото УНИАН

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора российского оккупанта со своей матерью, во время которого он говорит о том, что пора снимать российского диктатора Владимира Путина с поста.

Мать оккупанта рассказывает о ситуации с мобилизацией в России. Она удивлена, что в тот же день, когда Путин подписал приказ, начали разносить повестки.

"У них все было заготовлено заранее", — негодует женщина.

Она также возмущена тем, что мобилизационные пункты повсюду – даже на вокзалах.

Сам сын хочет написать рапорт на увольнение, но из-за объявленной Путиным мобилизации он опасается, что его не отпустят.

"Надо снимать этого президента с власти. Эта война никому не нужна. Мне ни холодно, ни жарко от этой Украины", — говорит оккупант.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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