Путина предупреждали: бывший КГБ-шник объяснил причины поражения РФ в войне

Путин проиграл войну в Украине с самого ее начала / УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин проиграл войну против Украины с самого ее начала. Это понимали прежде всего военные, которые предупреждали его, что российская армия не победит, а РФ это приведет к распаду, заявил экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ, политолог Сергей Жирнов в эфире Апостроф TV.

"Его предупреждали. Но он упрям, если принимает решение, то не может от него отказаться", - описал характер Путина бывший разведчик.

Жирнов подчеркнул, что Путин пытается управлять страной с 9 часовыми поясами самостоятельно. И когда он пытается решать проблемы туалета на Чукотке – для руководителя его уровня это смешно, отметил эксперт.

Однако, кто все же влияет на Путина, Жирнову трудно сказать, потому что Россия вернулась в советское время, в закрытость.

"В Советском Союзе мы хоть видели демонстрации на Красной площади дважды в год. И с того, кто стоял на Мавзолее, пытались понять, что у них там, у пауков происходит", - напомнил Жирнов.

По его словам, председатель правительства Мишустин, председатель Госдумы Володин и все, кто занимает высокие должности на Путина точно влияют меньше всего. Они наоборот, от него зависят и являются его марионетками.

"Понятие "коллективный Путин" - туда относят большинство из Совета безопасности, и он там главный. Это преимущественно те, кто был с ним в КГБ", - пояснил экс-разведчик, добавив, что персональная черта характера диктатора - символизм.

"У него много комплексов неполноценности, и такому человеку нужны привязки, охранительная символика. Это его психотип, психологический портрет. Он не боролся за власть и ничего не делал, чтобы оказаться в кресле диктатора. А когда везет такому человеку с комплексом неполноценности, он начинает верить в божественное предназначение, предсказания старцев", - резюмировал Жирнов.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

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