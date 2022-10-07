Зеленский о контрнаступлении ВСУ: похоже на скорую походку, но хотелось бы бежать

Владимир Зеленский о контрнаступлении ВСУ / president.gov.ua

Контрнаступление Вооруженных сил Украины похоже "на скорую походку, но хотелось бы бежать", заявил глава государства в интервью изданию BBC.

По словам Зеленского, россияне достаточно сильно сопротивляются. Однако контрнаступление ВСУ - это стратегия, к которой раньше готовились.

"Нам не хватало определенного вооружения и снарядов. Я не скажу, что сейчас хватает, потому что это будет неправдой, а лучше коммуникировать правду. Поэтому нам не хватает до конца, но сейчас у нас больше сил и средств, чтобы идти вперед", - объяснил президент.

Зеленский также добавил, что в случае увеличения помощи Украина будет давить быстрее. Пока у Украины все еще не хватает ресурса, но его в целом сейчас достаточно, чтобы уже начать освобождение территорий. Мотивация действовать не зависит уже ни от кого, украинцы мотивированы на 100%.

"Мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, где финиш, мы знаем, куда мы идем. Хотели бы бежать, но сейчас это скорая ходьба", - добавил Зеленский.

Также он пояснил, что Украина не пойдет дальше, потому что не нужны чужие земли, не нужны чужие люди. Зеленский добавил, что Украина - это не террористы, поскольку нам не нужно ничего лишнего, кроме наших границ, нашей земли и нашей безопасности, гарантий безопасности, о которых я вам сказал.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

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