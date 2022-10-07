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Бойцы ВСУ жалуются на "катастрофические" сбои в работе Starlink на передовой - FТ

7 октября 2022, 22:17

Сбои Starlink отмечены в случаях, когда бойцы прорывались на оккупированную территории в Херсонской и Запорожской областях.

ВСУ
Украинские военные сообщают о сбоях в работе Starlink на передовой / Фото УНИАН

Украинские военные, находящиеся на передовой, жалуются на сбои в работе терминалов Starlink, пишет издание Financial Times.

Некоторые из отключений привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели, сказал один высокопоставленный украинский правительственный чиновник, непосредственно знакомый с проблемой.

Сбои Starlink отмечены в случаях, когда бойцы прорывались на оккупированную территории в Херсонской и Запорожской областях.

Проблемы имели место вдоль линии фронта в восточной части Харьковской области, Донецкой и Луганской областях.

Сбои связи вызвали панические звонки солдат на "красную линию".

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

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