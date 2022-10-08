Российская экономика начала отмирать: санкции и мобилизация загоняют ее в тупик - эксперт

Российская экономика начала отмирать / depositphotos.com

В результате полномасштабного вторжения в Украину на Россию были наложены жесткие экономические санкции, которые уже ощутимо ударили по экономике РФ. Она уже просто начала отмирать из-за прекращения импорта важных товаров и закрытия крупных предприятий. Об этом заявил главный консультант Института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус, сообщает "Эспрессо".

Только в мае производство автомобилей в России катастрофически сократилось на 97%.

"Сейчас реалии экономики России таковы, что действительно особого доверия к их валюте нет. Формально она укрепилась, но рубль укрепился не потому, что Россия начала хорошо работать экономически, а просто потому, что прекратился импорт важных для них товаров. То есть это, с одной стороны, усилило рубль, а с другой, – когда ты не имеешь важного для себя импорта, то у тебя начинает останавливаться производство, которое построено на том самом импорте. И поэтому когда в мае сократилось производство автомобилей в России на 97%, то есть фактически остановилось, это было абсолютно логичным следствием, просто экономика начинает отмирать", - сказал Ус.

Эксперт добавил, что "частичная" мобилизация, которую в России объявил диктатор Владимир Путин, еще больше загонит экономику в тупик. Люди, которые создавали ВВП в стране, пытаются бежать за границу, чтобы избежать призыва и отправки на войну против Украины.

"И сейчас, когда уже начался последний квартал этого года, и до всех накопившихся проблем еще присоединились проблемы, связанные с мобилизацией, а она породила еще одну – граждане трудоспособного возраста, как правило мужчины, покидают страну. То есть цифра, что почти пол миллиона россиян выехало из страны, и это люди, которые создавали ВВП, то действительно, экономика России если раньше это были проблемы, которые, скажем так, им удавалось решить, то эти проблемы, которые начались с этого квартала, с 1 октября, я не уверен, что им удастся их решить", - добавил эксперт.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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