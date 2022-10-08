УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Российская экономика начала отмирать: санкции и мобилизация загоняют ее в тупик - эксперт

8 октября 2022, 01:40

Из-за мобилизации люди, которые создавали ВВП России, пытаются уехать из страны.

Российская экономика начала отмирать: санкции и мобилизация загоняют ее в тупик - эксперт
Российская экономика начала отмирать / depositphotos.com

В результате полномасштабного вторжения в Украину на Россию были наложены жесткие экономические санкции, которые уже ощутимо ударили по экономике РФ. Она уже просто начала отмирать из-за прекращения импорта важных товаров и закрытия крупных предприятий. Об этом заявил главный консультант Института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус, сообщает "Эспрессо".

Только в мае производство автомобилей в России катастрофически сократилось на 97%.

"Сейчас реалии экономики России таковы, что действительно особого доверия к их валюте нет. Формально она укрепилась, но рубль укрепился не потому, что Россия начала хорошо работать экономически, а просто потому, что прекратился импорт важных для них товаров. То есть это, с одной стороны, усилило рубль, а с другой, – когда ты не имеешь важного для себя импорта, то у тебя начинает останавливаться производство, которое построено на том самом импорте. И поэтому когда в мае сократилось производство автомобилей в России на 97%, то есть фактически остановилось, это было абсолютно логичным следствием, просто экономика начинает отмирать", - сказал Ус.

Эксперт добавил, что "частичная" мобилизация, которую в России объявил диктатор Владимир Путин, еще больше загонит экономику в тупик. Люди, которые создавали ВВП в стране, пытаются бежать за границу, чтобы избежать призыва и отправки на войну против Украины.

"И сейчас, когда уже начался последний квартал этого года, и до всех накопившихся проблем еще присоединились проблемы, связанные с мобилизацией, а она породила еще одну – граждане трудоспособного возраста, как правило мужчины, покидают страну. То есть цифра, что почти пол миллиона россиян выехало из страны, и это люди, которые создавали ВВП, то действительно, экономика России если раньше это были проблемы, которые, скажем так, им удавалось решить, то эти проблемы, которые начались с этого квартала, с 1 октября, я не уверен, что им удастся их решить", - добавил эксперт.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России развал россии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:40

Российская экономика начала отмирать: санкции и мобилизация загоняют ее в тупик - эксперт

00:51

Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечьВидео

07 октября, пятница
23:52

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: похоже на скорую походку, но хотелось бы бежатьВидео

23:23

Путина предупреждали: бывший КГБ-шник объяснил причины поражения РФ в войнеВидео

23:21

Атакуют снегопады и ударит мороз: синоптик предупредил о приходе "ледяной" зимы в ноябреВидео

Реклама
22:55

Основы долголетия: Комаровский дал советы, как продлить жизнь

22:17

Бойцы ВСУ жалуются на "катастрофические" сбои в работе Starlink на передовой - FТ

22:04

Массовое дезертирство под Херсоном: "элитные" войска Путина разбегаются с передовойВидео

21:32

Почему никогда нельзя пить чай с ложкой в чашке: запреты, о которых никто не зналВидео

21:29

Зеленский предупредил об угрозе: РФ готовит свое общество к ядерному ударуВидео

21:23

Гайдай объяснил, как наладить отношения с жителями ЛуганщиныВидео

21:08

Олег Жданов. Кроме хороших новостей, есть и плохиеВидеоблоги

21:06

Солист "Другої ріки" прокомментировал свой роман с Яниной СоколовойВидео

20:46

Прорыв ВСУ на Луганщине: освобождены от оккупантов семь населенных пунктовВидео

20:41

Знающие люди добавляют мяту не только в чай: как используют чудодейственное растение

20:19

Мощный удар ВСУ на юге: десятки оккупантов "перемололи" вместе с техникойВидео

20:17

В Лимане обнаружили более 200 могил и братское захоронениеВидео

20:16

Врагов ждет "котел смерти": астролог ошеломила прогнозом по войне в УкраинеВидео

20:10

Приметы на 9 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в доме беды не случилосьВидео

19:42

"Долгих лет тюрьмы": в Чехии "Путина" положили в гроб и креативно "поздравили" с 70-летиемВидео

Реклама
19:27

Над Киевом сделают купол, защищающий от дронов-камикадзе - чиновники мэрии

19:25

Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь: на что пойдут деньги

19:22

"Хочу разорвать их": изменившийся до неузнаваемости Ласточкин "послал" отца и брата из России

19:06

День ангела в октябре 2022 по церковному календарю: именинники месяца

18:57

РФ нужен ударный кулак: в ВСУ предупредили об угрозе новой атаки на КиевВидео

18:51

Курва Меркель даже не скрывает, что продалась Путину с потрохамимнение

18:43

В 300 км от Москвы дрон сжег два российских ракетоносца: подробности

18:25

"Армия РФ не справляется": пленный зэк из ЧВК Вагнера рассказал о вербовке "поваром Путина"Видео

17:43

Воевал на Донбассе с 2014-го: ВСУ ликвидировали "истинного шахтера из Габона"

17:41

Контрнаступление ВСУ: на юге деоккупировано более 2,4 тыс. квадратных километровВидео

17:10

Газманов, Расторгуев и Чичерина: ЕС наложил новые санкции на путинских холуев-артистовВидео

16:59

Путин нарвался на критику своего окружения за провалы в войне - Washington PostВидео

16:57

У Пугачевой и Галкина хотят забрать детей за осуждение войны в Украине

16:42

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

16:41

Последствия войны в Украине для России и Путина: чат с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым

16:32

РФ манипулирует переговорами, чтобы остановить освобождение Украины - ЗеленскийВидео

16:23

Бабье лето в Украине испортят дожди: в каких областях ждать осадковВидео

16:13

Верховная Рада поддержала Японию и признала оккупацию Курил Россией

15:58

"65 человек пропали из мобилизованных": оккупанты РФ жалуются на катастрофические потериВидео

15:54

Ядерное оружие пойдет в ход: астролог рассказал, когда и по каким городам Украины Путин нанесет ударВидео

Реклама
15:42

Счастливчиков всего четыре: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет фантастический октябрь

15:40

Как сохранить репчатый лук на зиму: лучшие способы и рецепты

15:32

Полоски ткани на груди: Гурцкая ошеломила откровенным видом

15:28

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду от пятен алкоголя

15:26

В США опасаются, что Украина ударит из ATACMS по РФ, а Путин нападет на страну НАТО – NYTВидео

15:24

"РФ должна вывести войска": премьер Финляндии назвала способ завершения войны в УкраинеВидео

15:07

"Я – фанат Украины": Илон Маск после скандальных заявлений о Крыме снова "переобулся"Видео

15:02

Путлер капут: астролог назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьютВидео

14:55

Петля на шею, черный пакет в руки: в Сети мемами "поздравили" Путина с 70-летиемФотоВидео

14:48

Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять