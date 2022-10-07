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В Лимане обнаружили более 200 могил и братское захоронение

7 октября 2022, 20:17

В Лимане на данный момент известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил.

В Лимане обнаружили более 200 могил и братское захоронение
В освобожденном Лимане обнаружили уже более 200 могил / pavlokyrylenko_donoda

В Лимане и Святогорске Донецкой области приступили к эксгумации и перезахоронению погибших во время оккупации, говорится в сообщении начальника Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.

"В Лимане на данный момент известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это - одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке - братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить", - написал он.

Кириленко отметил, что в настоящее время правоохранители исследуют эти места и скоро приступят к процессу эксгумации.

Он также сообщил, что в Святогорском городском кладбище перезахоронили 21 тело гражданских, погибших в оккупации.

Кириленко добавил, что в то время, когда Святогорск был в оккупации и за него продолжались бои, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле.

ВСУ взяли под контроль Лиман

В силах обороны Украины 1 октября подтвердили информацию, согласно которой войска России в Лимане Донецкой области находятся в окружении. Армия освободила 5 населенных пунктов рядом с городом. На въезде в Лиман установлен флаг украинского государства.

ВСУ контролируют все пути выхода из города. Волонтеры обнародовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Российские войска на автомобилях пытаются бежать с Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что армия Украины уже в Лимане. В городе идут бои. Министерство обороны России подтвердило бегство своих войск.

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