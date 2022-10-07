Прорыв ВСУ на Луганщине: освобождены от оккупантов семь населенных пунктов

ВСУ продвигаются вперед на Луганщине / Коллаж Минобороны Украины, Суспільне

В Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины уже освободили от российских оккупантов семь населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на странице в Telegram.

"На сегодняшний день уже семь населенных пунктов Луганской области под контролем Вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.

Вместе с тем Гайдай уточнил, что пока названия освобожденных населенных пунктов не называются.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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