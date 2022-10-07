Мощный удар ВСУ на юге: десятки оккупантов "перемололи" вместе с техникой

ВСУ ударили по врагу на юге / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты продолжают нести потери на юге Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В районе Каховки Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны, говорится в опубликованной сводке.

Сообщается, что в результате эффективного огневого поражения района сосредоточения противника вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области 5 октября потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых.

В Генштабе отмечают, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов.

"Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА и два вертолета врага", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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