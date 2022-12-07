Россия терпит поражения на поле боя: в США объяснили, зачем Путин поехал на Крымский мост

Путин в условиях поражений своих войск на войне против Украины ищет возможности создать видимость так называемых "побед", считает Нед Прайс.

Путин приехал на Крымский мост в целях пропаганды - Госдеп США / Коллаж соцсети, УНИАН

Поездка директора страны-агрессора России Владимира Путина на Крымский мост является попыткой оккупантов показать видимость "победы". Захватчики проигрывают в войне против Украины и поэтому решили включить пропаганду. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

В ходе брифинга он рассказал о том, что визит Путина в захваченный Крым на незаконно построенный Крымский мост связан с попыткой Москвы показать "победы" в условиях, когда войска РФ проигрывают на поле боя в Украине.

Как отметил спикер Госдепа, директор агрессора России Путин пытается показать якобы "успех" в информационном пространстве при помощи пропаганды.

"Ясно, что это было оно, не более того", - подчеркнул Нед Прайс.

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Напомним, 5 декабря руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин решил поехать на Крымский мост.

Глава Кремля сам находился за рулем автомобиля. Примечательно, что Путин ехал за рулем авто премиум-класса Mercedes, а не машины из президентского кортежа или другом автомобиле отечественной марки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потроллил Путина и отметил, что если раньше руководитель РФ собирался уничтожить украинское государство, то теперь он радуется уже даже поездкам на незаконно построенный Крымский мост.

"Украина позаботится о том, чтобы они (амбиции Путина, - ред.) продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России", - подчеркнул Кулеба.

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