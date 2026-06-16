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Хозяйки нашли способ отбелить оконные рамы за считанные минуты

Константин Пономарев
16 июня 2026, 15:54
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Желтизна, грязь и въевшиеся пятна на оконных рамах исчезнут без усилий. Для очистки понадобится всего одно доступное средство и мягкая щетка.
Вернуть пластиковым рамам белизну можно без долгой и утомительной чистки
Вернуть пластиковым рамам белизну можно без долгой и утомительной чистки / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему оконные рамы желтеют даже после регулярной уборки
  • Какое неожиданное средство возвращает пластику белоснежный цвет
  • Как избавиться от въевшейся грязи без дорогой бытовой химии

Многие во время генеральной уборки уделяют внимание только стеклам, забывая о пластиковых оконных рамах. Со временем они покрываются слоем пыли, въевшейся грязью и даже желтоватым налетом, из-за чего теряют первоначальный вид. Однако вернуть им белизну можно без долгой и утомительной чистки.

Эксперты по уборке напоминают, что при очистке пластиковых рам важно отказаться от жестких щеток, металлических губок и абразивных средств. Они могут оставить микроцарапины, в которых впоследствии будет скапливаться еще больше грязи. Об этом пишет Kobieta.

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Как быстро очистить оконные рамы

Одним из самых эффективных способов считается использование очищающего средства. Его наносят непосредственно на поверхность рамы, после чего аккуратно распределяют и очищают загрязнения мягкой зубной щеткой.

Особое внимание стоит уделить труднодоступным местам (углам и уплотнителям). Для этого подойдет обычная ватная палочка. После обработки рамы достаточно протереть сухой мягкой тканью, чтобы удалить остатки средства и придать поверхности свежий вид.

Одним из самых эффективных способов считается использование очищающего средства
Одним из самых эффективных способов считается использование очищающего средства / Фото: скриншот с Youtube

Такой способ помогает справиться даже с застарелыми загрязнениями без риска повредить пластик.

Домашние средства, которые найдутся на каждой кухне

Если специального чистящего средства под рукой нет, можно воспользоваться проверенными домашними методами.

Раствор с уксусом

Для приготовления смеси понадобится:

  • 1/3 стакана уксуса;
  • 1 стакан воды;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • несколько капель средства для мытья посуды.
    Если специального чистящего средства под рукой нет, можно воспользоваться проверенными домашними методами
    Если специального чистящего средства под рукой нет, можно воспользоваться проверенными домашними методами / Фото: скриншот с Youtube

Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать, нанести на загрязненные участки и аккуратно протереть поверхность. После этого рамы следует вытереть чистой тряпкой.

Пищевая сода против желтизны

Сода помогает избавиться от пожелтевших участков на белом пластике. Для этого ее смешивают с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Полученную смесь наносят на проблемные места на несколько минут, а затем смывают чистой водой.

Благодаря этим простым способам пластиковые оконные рамы снова приобретут свежий и ухоженный вид без дорогостоящих средств и многочасовой уборки.

Ранее Главред писал о том, что старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств. Многие хозяйки тратят немало времени и средств на борьбу с известковым налетом и следами мыла в ванной комнате. Однако одна женщина рассказала о простом методе уборки, который переняла у своей бабушки и использует до сих пор.

Также сообщалось о том, как быстро очистить ручки плиты. Застарелый жир можно удалить за считанные минуты. Эксперт по уборке Бритни Ланкастер рассказала о быстром и доступном методе очистки.

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О ресурсе: kobieta.gazeta.pl

kobieta.gazeta.pl — это крупный польский тематический портал, ориентированный на женскую аудиторию. Он является специализированным субдоменом (женским разделом) одного из самых популярных и влиятельных интернет-ресурсов Польши — Gazeta.pl, который принадлежит одному из крупнейших медиахолдингов Agora SA.

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