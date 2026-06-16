Хозяйки нашли способ отбелить оконные рамы за считанные минуты

Желтизна, грязь и въевшиеся пятна на оконных рамах исчезнут без усилий. Для очистки понадобится всего одно доступное средство и мягкая щетка.

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Вернуть пластиковым рамам белизну можно без долгой и утомительной чистки / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему оконные рамы желтеют даже после регулярной уборки

Какое неожиданное средство возвращает пластику белоснежный цвет

Как избавиться от въевшейся грязи без дорогой бытовой химии

Многие во время генеральной уборки уделяют внимание только стеклам, забывая о пластиковых оконных рамах. Со временем они покрываются слоем пыли, въевшейся грязью и даже желтоватым налетом, из-за чего теряют первоначальный вид. Однако вернуть им белизну можно без долгой и утомительной чистки.

Эксперты по уборке напоминают, что при очистке пластиковых рам важно отказаться от жестких щеток, металлических губок и абразивных средств. Они могут оставить микроцарапины, в которых впоследствии будет скапливаться еще больше грязи. Об этом пишет Kobieta.

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Как быстро очистить оконные рамы

Одним из самых эффективных способов считается использование очищающего средства. Его наносят непосредственно на поверхность рамы, после чего аккуратно распределяют и очищают загрязнения мягкой зубной щеткой.

Особое внимание стоит уделить труднодоступным местам (углам и уплотнителям). Для этого подойдет обычная ватная палочка. После обработки рамы достаточно протереть сухой мягкой тканью, чтобы удалить остатки средства и придать поверхности свежий вид.

Одним из самых эффективных способов считается использование очищающего средства / Фото: скриншот с Youtube

Такой способ помогает справиться даже с застарелыми загрязнениями без риска повредить пластик.

Домашние средства, которые найдутся на каждой кухне

Если специального чистящего средства под рукой нет, можно воспользоваться проверенными домашними методами.

Раствор с уксусом

Для приготовления смеси понадобится:

1/3 стакана уксуса;

1 стакан воды;

2 столовые ложки лимонного сока;

несколько капель средства для мытья посуды. Если специального чистящего средства под рукой нет, можно воспользоваться проверенными домашними методами / Фото: скриншот с Youtube

Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать, нанести на загрязненные участки и аккуратно протереть поверхность. После этого рамы следует вытереть чистой тряпкой.

Пищевая сода против желтизны

Сода помогает избавиться от пожелтевших участков на белом пластике. Для этого ее смешивают с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Полученную смесь наносят на проблемные места на несколько минут, а затем смывают чистой водой.

Благодаря этим простым способам пластиковые оконные рамы снова приобретут свежий и ухоженный вид без дорогостоящих средств и многочасовой уборки.

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