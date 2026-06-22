Почему собаки на самом деле едят траву: ответ ветеринара удивит многих

Эксперт отмечает, что менее чем у 10 % собак, которые едят траву, обнаруживаются какие-либо признаки болезни.

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Почему собаки едят траву / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему собаки едят траву

Когда все же следует бить тревогу

Наверное, каждый владелец собаки хотя бы раз наблюдал, как во время прогулки четвероногий друг вдруг превращается в "корову" и начинает упорно щипать газон. В обществе прочно укоренилось мнение, что животные делают это исключительно из-за проблем с желудком, чтобы вызвать рвоту. Однако британские специалисты развенчивают этот миф: в большинстве случаев паниковать не стоит.

Как сообщает издание Express, поедание травы является абсолютно естественным поведением для псовых, унаследованным домашними питомцами от их диких предков.

Что говорит наука: статистика против мифов

Британская ветеринарная хирург Кэтрин Хенстридж, специализирующаяся на лечении мелких животных, отмечает, что связь между "гастрономическим интересом" к зелени и заболеваниями сильно преувеличена.

По её словам, только у менее чем 10% собак, которые лакомятся травой, впоследствии обнаруживаются какие-либо признаки недомогания или заболеваний.

Врач отмечает, что самая частая причина такого поведения банальна — собакам просто нравится вкус и текстура свежей травы.

Почему ещё газон становится привлекательным

Эксперты из благотворительной организации Dogs Trust выделяют еще несколько неочевидных причин:

Скука и недостаток стимуляции. Если прогулки однообразны, а во дворе нечем заняться, собака может начать жевать траву просто от скуки. В таком случае стоит добавить больше активных игр.

Если прогулки однообразны, а во дворе нечем заняться, собака может начать жевать траву просто от скуки. В таком случае стоит добавить больше активных игр. Психологический крючок. Собаки — великолепные манипуляторы. Если хозяин каждый раз паникует, подбегает и начинает активно взаимодействовать с животным, когда оно касается травы, собака быстро понимает: "Хочешь внимания человека — ешь зелень". Специалисты советуют не акцентировать на этом внимание, а переключать собаку на другие желательные действия.

Когда трава становится опасной: тревожные признаки

Само по себе небольшое количество травы не навредит пушистику. Более того, она может быть частью естественного рациона. Однако чрезмерное потребление зелени способно раздражать желудок и вызывать рвоту.

Ветеринары советуют немедленно обратиться в клинику, если поедание травы сопровождается следующими симптомами:

Отказ от привычной пищи и общая вялость животного;

и общая вялость животного; Регулярная рвота или видимые проблемы с испражнением;

или видимые проблемы с испражнением; Переключение внимания на другие непищевые предметы (когда собака начинает жевать землю, камни или пластик).

Поэтому, если ваш питомец активен, весел и просто время от времени "пасется" на лужайке — позвольте ему насладиться этим процессом. Главное, убедитесь, что зелень растет вдали от дорог и не обработана опасными химикатами или пестицидами.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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