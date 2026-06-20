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Женщина забрала собаку из салона: необычная стрижка собаки стала хитом

Константин Пономарев
20 июня 2026, 18:29
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Собака вернулась от грумера с необычной прической и удивленным взглядом. Неожиданный эффект на видео рассмешил тысячи пользователей соцсетей.
Женщина попросила грумера сделать питомцу необычную стрижку
Женщина попросила грумера сделать питомцу необычную стрижку / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@alexasbunch

Вы узнаете:

  • Что пошло не так после просьбы покрасить питомца
  • Что хозяйка сказала после того, как увидела результат
  • Что важно знать перед окрашиванием шерсти собак

Владелица собаки попросила грумера сделать питомцу необычную стрижку с окрашенным ирокезом, рассчитывая на яркий и стильный образ. Однако результат оказался настолько неожиданным, что видео с преображением быстро стало вирусным в соцсетях.

На кадрах пес по кличке Кэш появился с черным ирокезом и удивленным выражением морды, что вызвало волну шуток среди пользователей. Впрочем, хозяйка позже призналась, что осталась довольна работой грумера, а комичный эффект возник из-за неудачного ракурса съемки. Своей историей она поделилась в TikTok.

видео дня

Женщина хотела увидеть стильный ирокез

Владелица собаки Алекса рассказала, что заранее продумала новый образ для своего питомца. Зная, что грумер занимается не только стрижкой, но и окрашиванием шерсти животных безопасными красителями, она попросила сделать Кэшу высокий ирокез и выделить его контрастным цветом.

Специалист выполнила пожелание клиентки буквально. На голове собаки оставили более длинную шерсть, уложив ее в форме ирокеза, а верхнюю часть окрасили в черный цвет. Однако когда хозяйка увидела питомца после процедуры, первое впечатление оказалось неожиданным.

Женщина хотела увидеть стильный ирокез
Женщина хотела увидеть стильный ирокез / Фото: tiktok.com/@alexasbunch

На опубликованном видео Алекса молча поднимает Кэша на руки и демонстрирует его новую прическу. Из-за неудачного ракурса и широко раскрытых глаз собаки создается впечатление, будто животное само не понимает, что произошло. Именно эта реакция и сделала ролик вирусным.

Грумер не виноват: хозяйка осталась довольна

Несмотря на комичный эффект, Алекса поспешила успокоить подписчиков. По ее словам, грумер отлично справилась со своей работой, а необычное впечатление возникло исключительно из-за угла съемки.

"На самом деле я очень люблю своего грумера. Она лучшая. Просто ракурс неудачный, потому что вживую все выглядит хорошо", - написала хозяйка под видео.

Пользователи TikTok активно обсуждали новый образ Кэша, шутя, что пес выглядит так, словно только что увидел счет за груминг или начал сомневаться в собственном стиле.

"Я работаю грумером и занимаюсь окрашиванием шерсти собак, и обычно я нечасто использую черный цвет, но этот просто замечательный", - написала одна девушка.

Смотрите в видео о том, как изменилась внешность собаки после визита к грумеру:

@alexasbunch I actually really, really love my groomer! She is seriously the best. It’s just the angle because it does actually look good ? @PetSmart @Petco @Animal Planet #doggroomer#fail#funny#trending#dog♬ original sound - Torrell Tafa

Ранее Главред писал о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.

Также сообщалось о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

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TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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