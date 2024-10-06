Красота и молодость сохранятся на долгие годы: чем нужно умыться 7 октября

7 октября церковь почитает память святых мучеников Сергея и Вакха. Как сообщает Главред, они жили во времена правления императора Максимилиана, который устраивал гонения на христиан. Они были военными и друзьями, оба отличались мужеством и преданностью своей вере.
Однажды Сергея и Вакха пытались принудить принести жертву языческим богам. Тогда она и признались в своей вере, за что и были арестованы. Их жестоко пытали, но мужчины все равно остались верны своей вере. В результате Сергея и Вакха казнили мечом.
Что можно делать 7 октября
- В этот день нужно остаться дома и не выходить на улицу, особенно после заката. Предки верили, что в этот день нечистая сила становится активной.
- В этот день молодые девушки умывались простоквашей. Считается, что так они сохранят свою молодость и красоту на долгие годы.
Что нельзя делать 7 октября
1. Нельзя 7 октября брать подарки у незнакомцев. Иначе вместе с ними вам передадутся чужие беды.
2. Нельзя 7 октября устраивать свадьбы. Считается, что такие браки будут несчастными.
3. Нельзя 7 октября носит старую одежду. Она лишь принесет неприятности.
Приметы 7 октября
- Если в этот день выпал снег, то настоящая зима будет уже в начале ноября.
- Если в этот день видно месяц бледного оттенка, то скоро выпадет снег.
- Если в этот день солнечно и тепло, то такая погода будет еще в течение трех недель.
Что стоит учитывать читателю
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