Красота и молодость сохранятся на долгие годы: чем нужно умыться 7 октября

Что нельзя делать 7 октября. Строгие приметы и запреты, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 7 октября / фото: pomisna.info

7 октября церковь почитает память святых мучеников Сергея и Вакха. Как сообщает Главред, они жили во времена правления императора Максимилиана, который устраивал гонения на христиан. Они были военными и друзьями, оба отличались мужеством и преданностью своей вере.

Однажды Сергея и Вакха пытались принудить принести жертву языческим богам. Тогда она и признались в своей вере, за что и были арестованы. Их жестоко пытали, но мужчины все равно остались верны своей вере. В результате Сергея и Вакха казнили мечом.

Что можно делать 7 октября

В этот день нужно остаться дома и не выходить на улицу, особенно после заката. Предки верили, что в этот день нечистая сила становится активной.

В этот день молодые девушки умывались простоквашей. Считается, что так они сохранят свою молодость и красоту на долгие годы.

Что нельзя делать 7 октября

1. Нельзя 7 октября брать подарки у незнакомцев. Иначе вместе с ними вам передадутся чужие беды.

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2. Нельзя 7 октября устраивать свадьбы. Считается, что такие браки будут несчастными.

3. Нельзя 7 октября носит старую одежду. Она лишь принесет неприятности.

Приметы 7 октября

Если в этот день выпал снег, то настоящая зима будет уже в начале ноября.

Если в этот день видно месяц бледного оттенка, то скоро выпадет снег.

Если в этот день солнечно и тепло, то такая погода будет еще в течение трех недель.

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