Что нельзя делать с зеркалом 8 октября: строгие приметы, которые нельзя нарушать

Что можно делать 8 октября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери денег.

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Что нельзя делать 8 октября / фото: pomisna.info

8 октября церковь почитает память святой преподобной Пелагии. Как сообщает Главред, она происходила из Антиохии. Девушка была известна своей красотой и богатством. Однажды она встретила христианского учителя, который объяснил ей, что все земные блага призрачные.

Пелагия решила посвятить свою жизнь христианству. Она отказалась от светских удовольствий и стала монахиней. Она проводила много времени в молитве и посте. Девушка отличалась милостью и добрыми делами. Она помогала бедным и нуждающимся.

Что можно делать 8 октября

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о спасении души, особенно тех, у кого есть какие-то зависимости.

В этот день можно начинать доставать из шкафа зимнюю одежду и зашить дырки, особенно в карманах. Иначе через них будет "утекать" деньги.

Что нельзя делать 8 октября

1. Нельзя 8 октября проводить много времени перед зеркалом. Иначе это может привести к проблемам в личной жизни.

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2. Нельзя 8 октября обрезать ветки деревьев. Тогда в семье нарушится гармония.

3. Нельзя 8 октября рассказывать до заката плохие сны. Иначе они сбудутся.

Приметы 8 октября

Если в этот день с деревьев еще не опали листья, то будет еще теплая погода.

Если в этот день ярко сияют звезды, то погода будет хорошая.

Если в этот день мыши роют норы в теплом месте, то зима будет холодной.

Если в этот день стучит дятел, то скоро будут морозы.

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