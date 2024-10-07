Что нельзя делать с зеркалом 8 октября: строгие приметы, которые нельзя нарушать

8 октября церковь почитает память святой преподобной Пелагии. Как сообщает Главред, она происходила из Антиохии. Девушка была известна своей красотой и богатством. Однажды она встретила христианского учителя, который объяснил ей, что все земные блага призрачные.
Пелагия решила посвятить свою жизнь христианству. Она отказалась от светских удовольствий и стала монахиней. Она проводила много времени в молитве и посте. Девушка отличалась милостью и добрыми делами. Она помогала бедным и нуждающимся.
Что можно делать 8 октября
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о спасении души, особенно тех, у кого есть какие-то зависимости.
- В этот день можно начинать доставать из шкафа зимнюю одежду и зашить дырки, особенно в карманах. Иначе через них будет "утекать" деньги.
Что нельзя делать 8 октября
1. Нельзя 8 октября проводить много времени перед зеркалом. Иначе это может привести к проблемам в личной жизни.
2. Нельзя 8 октября обрезать ветки деревьев. Тогда в семье нарушится гармония.
3. Нельзя 8 октября рассказывать до заката плохие сны. Иначе они сбудутся.
Приметы 8 октября
- Если в этот день с деревьев еще не опали листья, то будет еще теплая погода.
- Если в этот день ярко сияют звезды, то погода будет хорошая.
- Если в этот день мыши роют норы в теплом месте, то зима будет холодной.
- Если в этот день стучит дятел, то скоро будут морозы.
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