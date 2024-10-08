Ворвется череда проблем и неудач: что нельзя делать 9 октября - приметы

9 октября церковь почитает память святого апостола Иакова Алфеева. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. После Вознесения Христа он проповедовал христианство в Иерусалиме и других регионах.
Его считают автором одной из первых христианских книг - Послание Иакова. Однако существуют споры по поводу его авторства. Известно, что Иаков потерпел мученическую смерть за свою веру и был казнен.
Что можно делать 9 октября
- В этот день нужно приготовить кашу и приправить ее салом. Считается, что даже одна ложка такого блюда принесет здоровье на целый год.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили совета в разных делах.
- В этот день можно сходить за грибами.
Что нельзя делать 9 октября
1. Нельзя 9 октября ходить на свидание и начинать новые отношения. Иначе они будут несчастливыми и плохо закончатся.
2. Нельзя 9 октября рассказывать сны. Иначе хорошие сны не сбудутся, а плохие - сбудутся.
3. Нельзя 9 октября отказываться садиться за стол в гостях. Иначе хозяева лишатся благополучия, а гостей будет преследовать неудача.
Приметы 9 октября
- Если в этот день выпал первый снег, то настоящая зима ворвется через 40 дней.
- Если в этот день утром дождь, то вечером может появиться снег.
- Если в этот день кроты копают широкие норы, то будет быстрое потепление.
- Если в этот день пошел дождь со снегом, то в январе будет оттепель.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Как выбрать качественный твердый сыр: "Е-шка", на которую следует обратить внимание
- Сны, которые принесут беды и несчастья: 3 образа, на которые стоит обращать внимание
- Будут проблемы со здоровьем: как правильно выбрать обувь на осень
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред