Ворвется череда проблем и неудач: что нельзя делать 9 октября - приметы

Что можно делать 9 октября. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье на весь год.

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Что нельзя делать 9 октября / фото: pomisna.info

9 октября церковь почитает память святого апостола Иакова Алфеева. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. После Вознесения Христа он проповедовал христианство в Иерусалиме и других регионах.

Его считают автором одной из первых христианских книг - Послание Иакова. Однако существуют споры по поводу его авторства. Известно, что Иаков потерпел мученическую смерть за свою веру и был казнен.

Что можно делать 9 октября

В этот день нужно приготовить кашу и приправить ее салом. Считается, что даже одна ложка такого блюда принесет здоровье на целый год.

В этот день нужно помолиться. У святых просили совета в разных делах.

В этот день можно сходить за грибами.

Что нельзя делать 9 октября

1. Нельзя 9 октября ходить на свидание и начинать новые отношения. Иначе они будут несчастливыми и плохо закончатся.

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2. Нельзя 9 октября рассказывать сны. Иначе хорошие сны не сбудутся, а плохие - сбудутся.

3. Нельзя 9 октября отказываться садиться за стол в гостях. Иначе хозяева лишатся благополучия, а гостей будет преследовать неудача.

Приметы 9 октября

Если в этот день выпал первый снег, то настоящая зима ворвется через 40 дней.

Если в этот день утром дождь, то вечером может появиться снег.

Если в этот день кроты копают широкие норы, то будет быстрое потепление.

Если в этот день пошел дождь со снегом, то в январе будет оттепель.

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