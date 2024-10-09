Беды и болезни обойдут стороной: что нужно сжечь 10 октября - приметы

10 октября церковь почитает память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Как сообщает Главред, они были братом и сестрой, происходили из семейства знатных христиан в городе Митилина. В те времена христиане подвергались преследованиям.
Однажды Евлампия и Евлампию поймали. Они отказались отречься от веры, в результате чего подверглись жестоким пыткам. В итоге брата и сестру казнили.
Что можно делать 10 октября
- В этот день нужно сжечь старые вещи. Предки верили, что это поможет избавиться от проблем со здоровьем.
- В этот день нужно заняться домашними делами. Это благоприятное время для рукоделия.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили сил в моменты, когда люди близки к отчаянию.
Что нельзя делать 10 октября
1. Нельзя 10 октября одалживать кому-то спички или свечи. Если нарушить запрет, то из семьи уйдет все тепло и благополучие.
2. Нельзя 10 октября носить украшения. Иначе они притянут неприятности.
3. Нельзя 10 октября выносить мусор. Предки верили, что это приведет к финансовым неудачам.
Приметы 10 октября
- Если в этот день дует восточный или северный ветер, то будет похолодание.
- Если в этот день резко похолодало, то такая погода будет еще неделю.
- Если в этот день дождь со снегом, то январь будет теплым.
- Если в этот день гроза, то зима будет мягкой.
Что стоит учитывать читателю
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