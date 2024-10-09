Беды и болезни обойдут стороной: что нужно сжечь 10 октября - приметы

Что можно делать 10 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неудач.

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Что нельзя делать 10 октября / фото: pomisna.info

10 октября церковь почитает память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Как сообщает Главред, они были братом и сестрой, происходили из семейства знатных христиан в городе Митилина. В те времена христиане подвергались преследованиям.

Однажды Евлампия и Евлампию поймали. Они отказались отречься от веры, в результате чего подверглись жестоким пыткам. В итоге брата и сестру казнили.

Что можно делать 10 октября

В этот день нужно сжечь старые вещи. Предки верили, что это поможет избавиться от проблем со здоровьем.

В этот день нужно заняться домашними делами. Это благоприятное время для рукоделия.

В этот день нужно помолиться. У святых просили сил в моменты, когда люди близки к отчаянию.

Что нельзя делать 10 октября

1. Нельзя 10 октября одалживать кому-то спички или свечи. Если нарушить запрет, то из семьи уйдет все тепло и благополучие.

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2. Нельзя 10 октября носить украшения. Иначе они притянут неприятности.

3. Нельзя 10 октября выносить мусор. Предки верили, что это приведет к финансовым неудачам.

Приметы 10 октября

Если в этот день дует восточный или северный ветер, то будет похолодание.

Если в этот день резко похолодало, то такая погода будет еще неделю.

Если в этот день дождь со снегом, то январь будет теплым.

Если в этот день гроза, то зима будет мягкой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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