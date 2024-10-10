В жизнь ворвется "белая полоса": что нужно сделать 11 октября

Что нельзя делать 11 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 11 октября / фото: pomisna.info

11 октября церковь почитает память святого апостола Филиппа. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Филипп был родом из города Вифсаида. Иисус призвал Филиппа следовать за ним. После этого он стал одним из его учеников.

После Воскресения Христа Филипп активно проповедовал в разных городах. Там он обратил много людей в христианство, совершая чудеса. Известно, что Филипп умер мученической смертью и его распяли на кресте.

Что можно делать 11 октября

В этот день нужно решать семейные проблемы. Этот день является благоприятным для подобного.

В этот день можно подать подаяние. Считается, что это поможет получить благословение.

В этот день можно заниматься уборкой. Это притянет в жизнь "белую полосу".

Что нельзя делать 11 октября

1. Нельзя 11 октября выходить из дома без надобности. В этот день по земле ходит нечистая сила, которая может навредить.

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2. Нельзя 11 октября есть много сладкого. Предки верили, что тогда они встретят злоумышленника.

3. Нельзя 11 октября переедать. Иначе могут наступить голодные времена.

Приметы 11 октября

Если в этот день дует северный ветер, то зима будет суровой.

Если в этот день дует западный ветер, то зимой будет много снега.

Если в этот день зайцы еще не сменили свой окрас, то зима будет поздней.

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