Начнется удачный период: что нужно сделать 14 октября - приметы

Что нельзя делать 14 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

https://glavred.info/primety/nachnetsya-udachnyy-period-chto-nuzhno-sdelat-14-oktyabrya-primety-10604987.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 14 октября / фото: pomisna.info

14 октября церковь почитает память святой преподобной Параскевы Тарнавской. Как сообщает Главред, она родилась в семье священника в Тарнаве. В юности девушка отличалась благочестивым образом жизни и служила Богу. После смерти родителей она посвятила жизнь монашеству.

Параскева вела аскетический образ жизни, молилась и совершала добрые дела. Её молитвы принесли многим людям исцеление и помощь. Женщина проповедовала, занималась просвещением людей, укрепляла их веру. Считается, что даже после смерти Параскевы начались многочисленные чудеса.

Что можно сделать 14 октября

В этот день молодые девушки могут проводить ритуалы. Они могут погадать на будущего мужа.

В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней, об удачном замужестве и рождении здоровых детей.

В этот день нужно приготовить пшеничную кашу с маслом. Считается, что это принесет удачу.

Что нельзя делать 14 октября

1. Нельзя 14 октября расчесывать волосы. Считается, что это принесет проблемы со здоровьем.

видео дня

2. Нельзя 14 октября вести домашние дела. Предки верили, что это притянет проблемы.

3. Нельзя 14 октября тревожить землю. Иначе вас будут ждать неудачи.

Приметы 14 октября

Если в этот день каркают вороны, то будет потепление.

Если в этот день идет дождь, то будет большой урожай пшеницы.

Если в этот день снег и пасмурно, то в следующем году будет большой урожай овса.

Если в этот день тепло и солнечно, то осень будет затяжной.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред