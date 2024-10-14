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Начнется удачный период: что нужно сделать 14 октября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
14 октября 2024, 03:07
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Что нельзя делать 14 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.
приметы
Что нельзя делать 14 октября / фото: pomisna.info

14 октября церковь почитает память святой преподобной Параскевы Тарнавской. Как сообщает Главред, она родилась в семье священника в Тарнаве. В юности девушка отличалась благочестивым образом жизни и служила Богу. После смерти родителей она посвятила жизнь монашеству.

Параскева вела аскетический образ жизни, молилась и совершала добрые дела. Её молитвы принесли многим людям исцеление и помощь. Женщина проповедовала, занималась просвещением людей, укрепляла их веру. Считается, что даже после смерти Параскевы начались многочисленные чудеса.

Что можно сделать 14 октября

  • В этот день молодые девушки могут проводить ритуалы. Они могут погадать на будущего мужа.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней, об удачном замужестве и рождении здоровых детей.
  • В этот день нужно приготовить пшеничную кашу с маслом. Считается, что это принесет удачу.

Что нельзя делать 14 октября

1. Нельзя 14 октября расчесывать волосы. Считается, что это принесет проблемы со здоровьем.

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2. Нельзя 14 октября вести домашние дела. Предки верили, что это притянет проблемы.

3. Нельзя 14 октября тревожить землю. Иначе вас будут ждать неудачи.

Приметы 14 октября

  • Если в этот день каркают вороны, то будет потепление.
  • Если в этот день идет дождь, то будет большой урожай пшеницы.
  • Если в этот день снег и пасмурно, то в следующем году будет большой урожай овса.
  • Если в этот день тепло и солнечно, то осень будет затяжной.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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