Президент США Джо Байден прибыл в Киев – Фейгин

Президент США Джо Байден, вероятно, прибыл в Киев. Об этом заявил российский оппозиционный политик и журналист Марк Фейгин.
В своем Telegram-канале на фоне пробок в столице и слухов о том, что в Киев может приехать делегация высокопоставленных чиновников, он написал о приезде Байдена.
"Байден в Киеве", - пишет Фейгин.
Других деталей журналист не сообщил.
На данный момент нет официальной информации о возможном приезде президента США Джо Байдена в Киев.
О визите Байдена в Киев сообщили в Bild
Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что президент США Джо Байден уже в Киеве.
"Байден в Киеве. Город, который должен был находиться под контролем России 360 дней. Какой сильный знак диктатору Путину", - подчеркнул Репке в своем Twitter-аккаунте.
Впрочем, позже он добавил, что он высказал только свое мнение.
Визит Джо Байдена в Европу
Как сообщили в Bloomberg, президент США Джо Байден 20 февраля приедет с визитом в Польшу. Американский лидер встретится с польским президентом Анджеем Дудой. Будут обсуждаться вопросы усиления позиций НАТО и войны России против Украины.
Байден намерен выступить с речью в адрес директора РФ Владимира Путина и российского народа.
Журналисты не исключили, что Байден может приехать и в Украину. Приезд Байдена в Киев и встреча с Зеленским могли бы стать знаковыми событиями накануне годовщины полномасштабного военного вторжения России.
В американском издании Politico написали, что в Белом доме рассматривали тайный план, чтобы Джо Байден пересек границу с Украиной. Впрочем, такая поездка исключалась помощниками Байдена в связи с вопросами безопасности.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник сказал, что пробки в Киеве связаны с тем, что столицу накануне годовщины полномасштабной военной агрессии РФ могут посетить высокопоставленные гости. Дипломат надеется, что удастся сделать сюрприз украинцам.
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