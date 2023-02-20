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В Киеве готовят сюрприз для украинцев: в МИД ожидают визита "главных партнеров" Украины

20 февраля 2023, 11:03
Накануне годовщины нападения России на Украину в Киев могут приехать главные партнеры в борьбе с агрессией страны-оккупанта, заявил Алексей Мельник.
Андрей Мельник
Андрей Мельник / Посольство Украины в Германии

В Киеве готовится сюрприз для украинцев. В годовщину начала полномасштабной войны России против Украины в столицу могут прибыть главные партнеры по борьбе с отражением российской военной агрессии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Алексей Мельник.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что пробки в Киеве связаны с сюрпризом, который готовится для украинцев.

"Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится - удастся, ведь для нас важно, что накануне годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", - подчеркнул Андрей Мельник.

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