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Враг штурмует наши позиции даже на самокатах и "Жигулях" - командующий Нацгвардией

Виталий Кирсанов
26 декабря 2024, 15:14
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Противник не просто так привлекает военных из КНДР, у россиян есть потери и проблемы с личным составом, сказал Александр Пивненко.
Пивненко, фронт
Ситуация на фронте очень тяжелая / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго, 22 отдельная механизированная бригада

Основные тезисы Пивненко:

  • Противник давит и пытается продвигаться на многих направлениях
  • Враг имеет численное преимущество и авиацию

Силы обороны делают все необходимое для сдерживания противника на фронте, оккупанты ощущают, какой ценой даются наступления. Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Относительно привлечения врагом техники на фронте - ситуация, конечно, разная, но это уже не те цифры и объемы, которые были раньше. Видели, что оккупанты штурмуют даже и на самокатах, и на "Жигулях". И добавлю, что противник не просто так привлекает военных из КНДР - у него есть потери и определенные проблемы с личным составом", - сказал Пивненко.

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Говоря о ситуации на купянском направлении в Харьковской области, бригадный генерал отметил, что там сейчас непросто.

"Мы стоим, находимся в обороне, выдерживаем напор. Да, противник давит и пытается продвигаться, но наши воины эффективно уничтожают живую силу противника", - подчеркнул он.

На торецком, покровском и кураховском направлениях в Донецкой области ситуация очень тяжелая, подчеркнул Пивненко.

"Силы обороны делают все необходимое для сдерживания врага. Уверен, что враг чувствует, какой ценой даются ему эти наступления. И в то же время не бывает таких наступательных действий, которые продолжаются постоянно", - добавил он.

Как указал командующий, на сегодня все семь бригад Нацгвардии выполняют задачи на линии фронта (от севера Харьковской до Херсонской области), но участвуют в сдерживании противника на фронте более 20 подразделений Нацгвардии.

"Сейчас основные и сложные направления работы бригад - это купянское, лиманское, покровское, торецкое направления. То есть те отрезки фронта, где очень горячо", - отметил Пивненко.

В частности, он напомнил, что бригады Нацгвардии существенно привлекались для стабилизации фронта на севере Харьковской области, в Серебрянском лесничестве. В Селидово, например, бойцы 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" выполняли задачи и нанесли противнику значительные потери в период массированных штурмов.

"В целом наши бригады имеют уже достаточный опыт, как и командиры, пользующиеся авторитетом не только в НГУ, но и в ВСУ", - подчеркнул Пивненко.

Оценивая боеспособность бригад с учетом всех вызовов, командующий сказал: "Держимся, а иногда и контратакуем". Он отметил, что одна бригада может удерживать большую линию боевого столкновения, чем это предусмотрено, или иметь неполную укомплектованность.

"Но это реалии войны, где линия фронта более 1000 км и враг имеет численное преимущество и авиацию. Мы уничтожаем более 10-20 единиц техники ежедневно. Отражая же массированные штурмы во взаимодействии со смежными подразделениями эта цифра может расти кратно", - подчеркнул бригадный генерал

В то же время Пивненко указал, что для украинцев сейчас самое главное - мобилизоваться внутри страны и "каждый должен делать то, что может ради победы".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, военный журналист Богдан Мирошников сообщал, что российская армия оккупировала почти половину поселка Двуречная на Купянском направлении в Харьковской области.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на Херсонском направлении ежедневно фиксируют от пяти до семи попыток штурма. В то же время российские войска продолжают обстреливать Херсон и населенные пункты вдоль Днепра.

Кроме того, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что войска страны-агрессора России пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области с целью окружения группировки ВСУ там.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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