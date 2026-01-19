Укр
Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросе

Юрий Берендий
19 января 2026, 03:34
Название "хот-дог", которое давно стало частью повседневного языка, имеет неожиданную историю, связанную с таксами и немецкими сосисками, отмечают специалисты.
Что означает слово хот-дог - почему хот-дог так называется / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Название одного из самых популярных блюд в мире десятилетиями вызывало споры, но эксперты проекта History of Simple Things в видео на YouTube объяснили , откуда взялся термин "хот-дог" и почему он не имеет ничего общего с собачьим мясом.

Главред выяснил , что означает слово "хот-дог".

История появления хот-догов

История хот-дога начинается задолго до появления самого названия. Колбасы — одно из древнейших блюд человечества.

"Колбасы — это древнее блюдо, действительно древнее. Некоторые историки считают, что их история насчитывает более 3000 лет и упоминается в "Одиссее" Гомера", — отмечают эксперты проекта.

Идея была максимально практичной: измельченное мясо с приправами помещали в оболочку, получая компактную и питательную пищу.

Немецкое происхождение хот-дога: Франкфурт и Вена

По данным специалистов, настоящий прорыв в развитии колбас произошел в Германии.

"Немцы усовершенствовали все виды колбас: братвурст, франкфуртские колбаски, венские колбаски", — говорится в материале.

В видео говорится о том, что именно Франкфурт в XV веке считают городом, где популяризировали франкфуртские колбаски, а Вена подарила миру венские сосиски.

Как в США появились хот-доги

В XIX веке немецкие иммигранты привезли колбаски в Соединенные Штаты.

"Но сосиски не всегда было удобно есть, ходя, поэтому кто-то придумал класть их в булочку", — объясняют эксперты.

Это решение сделало блюдо портативным, идеальным для ярмарок, пикников и массовых мероприятий.

Как хот-дог называли изначально

Первые сосиски в булочке не имели современного названия.

"Обычно их называли франкфуртскими сосисками, франками или венскими сосисками, в зависимости от происхождения продавца", — отмечается в видео.

Однако в конце XIX века ситуация изменилась.

Почему хот-дог связали с таксами

Причина появления слова "хот-дог" была скорее шутливой, чем кулинарной.

"Люди в шутку называли сосиски собачьими или таксовыми сосисками, потому что длинные, тонкие сосиски напоминали им породу собак такс", — объясняют эксперты.

Эта юмористическая связь и стала основой для будущего названия.

Нью-Йорк и рождение названия "хот-дог"

Ключевую роль в распространении термина сыграл Нью-Йорк конца XIX века.

"Немецкие иммигранты продавали сосиски на уличных углах, часто крича, чтобы привлечь внимание покупателей", — говорится в материале.

Сосиски подавали горячими, и сочетание слов hot и dog возникло естественно как сленг.

Легенда о карикатуре и бейсболе

Существует популярная история, связанная с бейсболом и художником Тедом Дорганом.

"Дорган, пытаясь зафиксировать этот момент в карикатуре, хотел зарисовать эту сцену, но не знал, как пишется "такса", поэтому просто написал "хот-дог", — пересказывают легенду эксперты.

Впрочем, историки отмечают, что саму карикатуру так и не удалось найти.

Когда хот-дог стал официальным названием

Независимо от легенд, к 1920-м годам название закрепилось окончательно.

"К 1920-м годам хот-дог закрепился как американская классика", — отмечается в материале.

Важную роль в этом сыграло заведение Nathan’s Famous.

"Натан Хендверкер начал продавать хот-доги в 1916 году по пять центов за штуку", — рассказывают эксперты.

Со временем слово "хот-дог" перестало быть шуткой.

""Хот-дог" больше не был просто прозвищем. Это было официальное название", — подчеркивают в проекте.

Более того, термин вышел за пределы еды и стал частью американского сленга и культуры.

Об источнике: History of Simple Things

History of Simple Things — популярный англоязычный YouTube-канал, посвященный рассказу о происхождении, создании и назначении повседневных предметов и физических явлений, которые мы часто воспринимаем как обычные или неинтересные. На канале рассматривают истории и научные объяснения привычных вещей — от того, как сделаны цемент, титановые изделия или QR-коды, до различий между понятиями или эволюции определенных технологий, продуктов или терминов в повседневной жизни. Аудитория канала — более 750 тысяч пользователей.

