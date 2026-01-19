Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросе

О чем идет речь в материале:
Название одного из самых популярных блюд в мире десятилетиями вызывало споры, но эксперты проекта History of Simple Things в видео на YouTube объяснили , откуда взялся термин "хот-дог" и почему он не имеет ничего общего с собачьим мясом.
Главред выяснил , что означает слово "хот-дог".
История появления хот-догов
История хот-дога начинается задолго до появления самого названия. Колбасы — одно из древнейших блюд человечества.
"Колбасы — это древнее блюдо, действительно древнее. Некоторые историки считают, что их история насчитывает более 3000 лет и упоминается в "Одиссее" Гомера", — отмечают эксперты проекта.
Идея была максимально практичной: измельченное мясо с приправами помещали в оболочку, получая компактную и питательную пищу.
Немецкое происхождение хот-дога: Франкфурт и Вена
По данным специалистов, настоящий прорыв в развитии колбас произошел в Германии.
"Немцы усовершенствовали все виды колбас: братвурст, франкфуртские колбаски, венские колбаски", — говорится в материале.
В видео говорится о том, что именно Франкфурт в XV веке считают городом, где популяризировали франкфуртские колбаски, а Вена подарила миру венские сосиски.
Смотрите видео об истории хот-догов:
Как в США появились хот-доги
В XIX веке немецкие иммигранты привезли колбаски в Соединенные Штаты.
"Но сосиски не всегда было удобно есть, ходя, поэтому кто-то придумал класть их в булочку", — объясняют эксперты.
Это решение сделало блюдо портативным, идеальным для ярмарок, пикников и массовых мероприятий.
Как хот-дог называли изначально
Первые сосиски в булочке не имели современного названия.
"Обычно их называли франкфуртскими сосисками, франками или венскими сосисками, в зависимости от происхождения продавца", — отмечается в видео.
Однако в конце XIX века ситуация изменилась.
Почему хот-дог связали с таксами
Причина появления слова "хот-дог" была скорее шутливой, чем кулинарной.
"Люди в шутку называли сосиски собачьими или таксовыми сосисками, потому что длинные, тонкие сосиски напоминали им породу собак такс", — объясняют эксперты.
Эта юмористическая связь и стала основой для будущего названия.
Нью-Йорк и рождение названия "хот-дог"
Ключевую роль в распространении термина сыграл Нью-Йорк конца XIX века.
"Немецкие иммигранты продавали сосиски на уличных углах, часто крича, чтобы привлечь внимание покупателей", — говорится в материале.
Сосиски подавали горячими, и сочетание слов hot и dog возникло естественно как сленг.
Легенда о карикатуре и бейсболе
Существует популярная история, связанная с бейсболом и художником Тедом Дорганом.
"Дорган, пытаясь зафиксировать этот момент в карикатуре, хотел зарисовать эту сцену, но не знал, как пишется "такса", поэтому просто написал "хот-дог", — пересказывают легенду эксперты.
Впрочем, историки отмечают, что саму карикатуру так и не удалось найти.
Когда хот-дог стал официальным названием
Независимо от легенд, к 1920-м годам название закрепилось окончательно.
"К 1920-м годам хот-дог закрепился как американская классика", — отмечается в материале.
Важную роль в этом сыграло заведение Nathan’s Famous.
"Натан Хендверкер начал продавать хот-доги в 1916 году по пять центов за штуку", — рассказывают эксперты.
Со временем слово "хот-дог" перестало быть шуткой.
""Хот-дог" больше не был просто прозвищем. Это было официальное название", — подчеркивают в проекте.
Более того, термин вышел за пределы еды и стал частью американского сленга и культуры.
Об источнике: History of Simple Things
History of Simple Things — популярный англоязычный YouTube-канал, посвященный рассказу о происхождении, создании и назначении повседневных предметов и физических явлений, которые мы часто воспринимаем как обычные или неинтересные. На канале рассматривают истории и научные объяснения привычных вещей — от того, как сделаны цемент, титановые изделия или QR-коды, до различий между понятиями или эволюции определенных технологий, продуктов или терминов в повседневной жизни. Аудитория канала — более 750 тысяч пользователей.
