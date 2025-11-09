Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезли

Юрий Берендий
9 ноября 2025, 18:35
83
Металлические "буквы Ш", которыми в 90-х годах играли дети по всей Украине и стали символом детства той эпохи на самом деле имеют важное назначение.
Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины 'Ш' во дворах и куда исчезли
Откуда взялись металлические пластины Ш - для чего железная пластина Е / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале

  • Какой секрет металлических пластин "Ш"
  • Откуда в СССР брались железные буквы "Ш"

В 90-х годах почти каждый ребенок в Украине имел любимую "игрушку" - металлическую букву Ш, которой соревновались во дворе, кто дальше бросит или лучше попадет в дерево. Однако мало кто тогда знал, что эти странные железные пластины имели вполне техническое происхождение. Об этом рассказал блогер, автор ютуб-канала "Про Украину!".

Главред выяснил, для чего нужны металлические буквы "Ш"

видео дня

Откуда взялись железные буквы "Ш" - для чего железная пластина "Е"

"Ш-образные пластины - это детали от трансформаторов. Эти пластины накладываются друг на друга, образуя сердечник, на который одевается катушка с медным проводом", - указывает блогер.

Именно из-за медной проволоки старые трансформаторы разбирали на металлолом, ведь цветной металл имел высокую цену.

"А Ш-образные пластины выбрасывали, ведь они были сделаны из черного металла и не имели какой-то существенной ценности", - отмечает блогер.

Что такое буква "Ш" из металла

После того как трансформаторы разбирали, кучи ненужных металлических элементов оставались на улицах.

"Далее в процесс распространения этих пластин по местности подключались дети, которые запускали эти пластины куда только можно", - вспоминает автор.

Это объясняет, почему такие "Ш"-образные куски металла были практически в каждом дворе - от промышленных городов до маленьких поселков.

Смотрите видео о том, куда исчезли железные буквы "Ш":

Почему сейчас нет "Ш" пластин

Сегодня такие артефакты встречаются крайне редко.

"Трансформаторы с такими сердечниками почти перестали использовать, на замену катушкам из отдельных пластин и проволоки пришли мощные импульсные трансформаторы", - объясняет эксперт.

Поэтому "буквы Ш", которые когда-то были обычными отходами, стали своеобразным символом эпохи 90-х - времен детской изобретательности и дефицита настоящих игрушек.

Другие "металлические игрушки" из прошлого

Автор также напоминает о еще одном похожем феномене.

"В 90-е в украинских дворах можно было довольно часто встретить и вот такой артефакт, чем-то напоминающий оружие Ксены принцессы-воина... Круглые металлические пластины - это детали от асинхронных электродвигателей, которые также разбирали для того, чтобы достать из них медную проволоку", - резюмирует он.

Такие диски, как и "Ш"-пластины, прекрасно летали, и дети часто использовали их для игр.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: YouTube канал "Про Украину!"

Канал "Про Україну!" - это украиноязычный YouTube-канал, посвященный теме Украины, ее истории, культуре, географии, интересным фактам и познавательному контенту.

Он создан с целью расширения знаний об Украине и повышения интереса к ее разнообразию. Большинство видео сформированы в формате "интересные факты", рассказы, короткие выкладки информации, доступные широкой аудитории. Аудитория канала - почти 300 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:52Украина
"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

18:01Мир
Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

17:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя убирать в праздник 9 ноября: строгие запреты в этот день

Почему нельзя убирать в праздник 9 ноября: строгие запреты в этот день

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Последние новости

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

Реклама
18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

Реклама
14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

12:12

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

10:55

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

10:46

Анджелина Джоли рассказала об опасном моменте во время визита в Украину: что произошло

10:38

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФВидео

10:24

Невеста Дмитрия Кулебы посветила обручальным колечком от политика

Реклама
10:24

Коварный Гундяев обрек Медведева на мукимнение

10:12

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

10:03

РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

09:51

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:47

Оккупанты атаковали Одесскую область: разрушены дома, возникли пожарыФото

09:17

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

09:13

Немецкий барон 250 лет назад отметил уникальную черту украинцев - о чем идет речьВидео

09:01

"Критически сложная ситуация": спикер УДА сказал, возможно ли падение Покровска

08:45

В РФ скончался звезда кино и сериалов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять