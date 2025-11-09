Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины 'Ш' во дворах и куда исчезли

Металлические "буквы Ш", которыми в 90-х годах играли дети по всей Украине и стали символом детства той эпохи на самом деле имеют важное назначение.

https://glavred.info/life/zagadka-90-h-otkuda-vzyalis-metallicheskie-plastiny-sh-vo-dvorah-i-kuda-ischezli-10713827.html Ссылка скопирована

Откуда взялись металлические пластины Ш - для чего железная пластина Е / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале

Какой секрет металлических пластин "Ш"

Откуда в СССР брались железные буквы "Ш"

В 90-х годах почти каждый ребенок в Украине имел любимую "игрушку" - металлическую букву Ш, которой соревновались во дворе, кто дальше бросит или лучше попадет в дерево. Однако мало кто тогда знал, что эти странные железные пластины имели вполне техническое происхождение. Об этом рассказал блогер, автор ютуб-канала "Про Украину!".

Главред выяснил, для чего нужны металлические буквы "Ш"

видео дня

Откуда взялись железные буквы "Ш" - для чего железная пластина "Е"

"Ш-образные пластины - это детали от трансформаторов. Эти пластины накладываются друг на друга, образуя сердечник, на который одевается катушка с медным проводом", - указывает блогер.

Именно из-за медной проволоки старые трансформаторы разбирали на металлолом, ведь цветной металл имел высокую цену.

"А Ш-образные пластины выбрасывали, ведь они были сделаны из черного металла и не имели какой-то существенной ценности", - отмечает блогер.

Что такое буква "Ш" из металла

После того как трансформаторы разбирали, кучи ненужных металлических элементов оставались на улицах.

"Далее в процесс распространения этих пластин по местности подключались дети, которые запускали эти пластины куда только можно", - вспоминает автор.

Это объясняет, почему такие "Ш"-образные куски металла были практически в каждом дворе - от промышленных городов до маленьких поселков.

Смотрите видео о том, куда исчезли железные буквы "Ш":

Почему сейчас нет "Ш" пластин

Сегодня такие артефакты встречаются крайне редко.

"Трансформаторы с такими сердечниками почти перестали использовать, на замену катушкам из отдельных пластин и проволоки пришли мощные импульсные трансформаторы", - объясняет эксперт.

Поэтому "буквы Ш", которые когда-то были обычными отходами, стали своеобразным символом эпохи 90-х - времен детской изобретательности и дефицита настоящих игрушек.

Другие "металлические игрушки" из прошлого

Автор также напоминает о еще одном похожем феномене.

"В 90-е в украинских дворах можно было довольно часто встретить и вот такой артефакт, чем-то напоминающий оружие Ксены принцессы-воина... Круглые металлические пластины - это детали от асинхронных электродвигателей, которые также разбирали для того, чтобы достать из них медную проволоку", - резюмирует он.

Такие диски, как и "Ш"-пластины, прекрасно летали, и дети часто использовали их для игр.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: YouTube канал "Про Украину!" Канал "Про Україну!" - это украиноязычный YouTube-канал, посвященный теме Украины, ее истории, культуре, географии, интересным фактам и познавательному контенту. Он создан с целью расширения знаний об Украине и повышения интереса к ее разнообразию. Большинство видео сформированы в формате "интересные факты", рассказы, короткие выкладки информации, доступные широкой аудитории. Аудитория канала - почти 300 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред