Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины 'Ш' во дворах и куда исчезли

О чем говорится в материале
- Какой секрет металлических пластин "Ш"
- Откуда в СССР брались железные буквы "Ш"
В 90-х годах почти каждый ребенок в Украине имел любимую "игрушку" - металлическую букву Ш, которой соревновались во дворе, кто дальше бросит или лучше попадет в дерево. Однако мало кто тогда знал, что эти странные железные пластины имели вполне техническое происхождение. Об этом рассказал блогер, автор ютуб-канала "Про Украину!".
Главред выяснил, для чего нужны металлические буквы "Ш"
Откуда взялись железные буквы "Ш" - для чего железная пластина "Е"
"Ш-образные пластины - это детали от трансформаторов. Эти пластины накладываются друг на друга, образуя сердечник, на который одевается катушка с медным проводом", - указывает блогер.
Именно из-за медной проволоки старые трансформаторы разбирали на металлолом, ведь цветной металл имел высокую цену.
"А Ш-образные пластины выбрасывали, ведь они были сделаны из черного металла и не имели какой-то существенной ценности", - отмечает блогер.
Что такое буква "Ш" из металла
После того как трансформаторы разбирали, кучи ненужных металлических элементов оставались на улицах.
"Далее в процесс распространения этих пластин по местности подключались дети, которые запускали эти пластины куда только можно", - вспоминает автор.
Это объясняет, почему такие "Ш"-образные куски металла были практически в каждом дворе - от промышленных городов до маленьких поселков.
Смотрите видео о том, куда исчезли железные буквы "Ш":
Почему сейчас нет "Ш" пластин
Сегодня такие артефакты встречаются крайне редко.
"Трансформаторы с такими сердечниками почти перестали использовать, на замену катушкам из отдельных пластин и проволоки пришли мощные импульсные трансформаторы", - объясняет эксперт.
Поэтому "буквы Ш", которые когда-то были обычными отходами, стали своеобразным символом эпохи 90-х - времен детской изобретательности и дефицита настоящих игрушек.
Другие "металлические игрушки" из прошлого
Автор также напоминает о еще одном похожем феномене.
"В 90-е в украинских дворах можно было довольно часто встретить и вот такой артефакт, чем-то напоминающий оружие Ксены принцессы-воина... Круглые металлические пластины - это детали от асинхронных электродвигателей, которые также разбирали для того, чтобы достать из них медную проволоку", - резюмирует он.
Такие диски, как и "Ш"-пластины, прекрасно летали, и дети часто использовали их для игр.
Вам также может быть интересно:
- Иван Грозный сбежал, Москву сожгли дотла - что скрывают учебники истории России
- Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины
- Немецкий барон 250 лет назад отметил уникальную черту украинцев - о чем идет речь
Об источнике: YouTube канал "Про Украину!"
Канал "Про Україну!" - это украиноязычный YouTube-канал, посвященный теме Украины, ее истории, культуре, географии, интересным фактам и познавательному контенту.
Он создан с целью расширения знаний об Украине и повышения интереса к ее разнообразию. Большинство видео сформированы в формате "интересные факты", рассказы, короткие выкладки информации, доступные широкой аудитории. Аудитория канала - почти 300 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред