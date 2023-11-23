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Топ-политик из Кремля с женой украли и насильно удочерили 10-месячную девочку из Херсона - ВВС

Дмитрий Видоменко
23 ноября 2023, 15:10
Российский политик Сергей Миронов тайно удочерил похищенную из Херсона российскими войсками 10-месячную девочку и сменили ее имя и гражданство.
Миронов, Кремль
Девочку Маргариту оперативно забрали в Москву и изменили ее личные данные - в честь политика Сергея Миронова / коллаж Главред, фото УНИАН

Крупный политик-путинист и лидер политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в приказном порядке удочерил 10-месячную Маргариту Прокопенко, которую российские оккупанты похитили из Херсонского областного дома ребенка. Об этом говорится в расследовании британского BBC.

По данным журналистов, 70-летний Миронов и его супруга, 55-летняя Инна Варламова, "удочерили" Маргариту Прокопенко, которая была самой младшей по возрасту в Херсонском областном доме ребенка. Там жили дети, которые имели проблемы со здоровьем, чьи родители были лишены авторских прав либо умерли.

Мама Маргариты отказалась от ребенка вскоре после его рождения, а местонахождение отца было неизвестно.

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Врач Наталья Лютикова, которая вела лечение младенцев в больнице, сказала, что девочка была очень улыбчивой и любила обниматься.

Маргарита, девочка
Маргарит Прокопенко была самой юной из воспитанников областного дома ребенка в Херсона / ВВС

В августе 2022 года Маргарита болела бронхитом, и именно в то время в больнице появилась женщина в сиреневом платье. Она представилась начальником по делам детей из Москвы. После ее отъезда врачу позвонил чиновник из РФ и потребовал собрать вещи Маргариты для дороги. Через неделю девочка выздоровела, и за ней приехали мужчины в военной форме.

Через семь недель из детдома вывезли остальных детей. Мужчины, которые приехали за маленькими украинцами, сказали, что везут их во временно оккупированный Крым и, мол, это все ‒ "гуманитарная миссия".

Журналисты BBC отметили, что искать Маргариту пришлось в течение пяти месяцев. Удалось выяснить, что "таинственной женщиной в сиреневом платье" оказалась Инна Варламова.

Далее удалось выяснить, что девочку оперативно забрали в Москву и изменили ее личные данные - имя и гражданство.

"Маргариту Прокопенко переименовали в Марину Миронову в честь ее приемного отца Сергея Миронова. Местом ее рождения указан Подольск. Российское правительство заявило, что ничего не знает о деле Маргариты и не может комментировать", — подытожили в ВВС.

На данный момент официальный Киев заявляет, что удалось идентифицировать 19546 детей, которые были вывезены оккупантами в страну-агрессор Россию. И удалось вернулось менее 400. Естественно, официальная Москва отрицает все эти данные.

Похищение Россией украинских детей

Еще в начале нынешнего года за такие преступления, как похищение и насильственная депортация россиянами украинских детей во время войны, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Как считают зарубежные следователи, еще с самого начала полномасштабного вторжения режим диктатора Путина вывозит украинских детей на территорию РФ, называя эти мероприятия "эвакуацией".

Как установили международные органы, это никакая не эвакуация, а чистой воды похищение и геноцид, поскольку в России юным украинцам меняют фамилии в документах и вообще всячески пытаются стереть идентичность.

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новости Херсона война России и Украины
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