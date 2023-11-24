Украине нужны 3 победы и речь не о боях на фронте - Зеленский

Эти три политические победы помогут стимулировать украинцев для продолжения борьбы против российских оккупантов.

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Украине нужны 3 победы в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина делает все, чтобы победить российских оккупантов на фронте. Чтобы стимулировать страну для борьбы с РФ необходимо три основных победы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Он убежден, что первой такой победой должно стать выделение помощи, решение насчет которой пока не принял Конгресс США.

"Первая – с Конгрессом это вызов это не просто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все от нее зависящее, чтобы помощь была", – говорит президент.

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Второй победой должен стать пакет помощи от ЕС на сумму 50 миллиардов евро. Сейчас некоторые страны продолжают блокировать выделение этого пакета, в частности - Венгрия.

Третьей победой станет начало диалога о будущем членстве Украины в ЕС.

"Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны и в ближайшее время мы должны добиться результата" , – сказал Зеленский.

Помощь ЕС Украине

30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

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