Ранней весной зелень будет на столе: когда и как посеять петрушку на зиму

Для того, чтобы в начале весны собрать замечательный урожай петрушки, сеять ее надо осенью.

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Когда сеять петрушку на зиму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В октябре еще можно успеть посеять петрушку, чтобы уже весной добавлять в блюда свежую зелень. Во время посадки следует придерживаться определенных правил, передает YouTube-канал Мастерская Садовода.

На самом деле опытные огородники, которые уже не один год высевают петрушку осенью, выделяют немало преимуществ, например, не нужно бороться с вредителями на огороде, не надо пропалывать зелень от сорняков, самое главное - ранней весной уже будет доступ к свежей витаминной зелени.

Для того, чтобы посеять петрушку, необходимо следить за температурой воздуха. Если начались ночные заморозки и температура падает до -3°C, а земля покрылась коркой, то можно начинать сеять петрушку. Как правило этот период приходится на середину октября или начало ноября.

Эксперт на канале советует, не ждать очень сильных заморозков, ведь земля может затвердеть и в таком случае урожая не будет. Также важно сеять зелень именно в солнечную погоду, чтобы почва "оттаяла" от ночных заморозков.

Как правильно сеять петрушку на зиму

Для правильного посева петрушки рекомендуется выбрать участок, где раньше росли лук, картофель, помидоры или капуста. Также место для петрушки должно быть хорошо освещенным, расположенным на возвышенности, а почва - удобренной и с хорошим дренажем.

Эксперт не советует замачивать семена петрушки перед посевом, а также не стоит поливать грядки с зеленью, поскольку петрушка может взойти еще до наступления зимы и погибнет от холодов.

Смотрите видео о том, как правильно посеять петрушку на зиму:

Если же вы определились с участком посева, то дальше следует выбрать вид петрушки, зелень должна быть предназначена для зимнего посева. После этого сделайте длинные, узкие ямы в земле, глубиной 3 см. Сеять нужно в два раза больше нормы, поскольку взойдет не все. Если поместили семена в ямки, то засыпайте грядки землей с песком и торфом.

Что известно о YouTube канале "Мастерская Садовода" YouTube канал "Мастерская Садовода" - ресурс для тех, кто интересуется овощеводством, фермерством, садоводством и озеленением. Канал посвящен предоставлению практических советов и инструкций по выращиванию различных овощей, фруктов, и ухода за садом.

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