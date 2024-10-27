Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Ранней весной зелень будет на столе: когда и как посеять петрушку на зиму

Марина Фурман
27 октября 2024, 13:30
120
Для того, чтобы в начале весны собрать замечательный урожай петрушки, сеять ее надо осенью.
Петрушка
Когда сеять петрушку на зиму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В октябре еще можно успеть посеять петрушку, чтобы уже весной добавлять в блюда свежую зелень. Во время посадки следует придерживаться определенных правил, передает YouTube-канал Мастерская Садовода.

На самом деле опытные огородники, которые уже не один год высевают петрушку осенью, выделяют немало преимуществ, например, не нужно бороться с вредителями на огороде, не надо пропалывать зелень от сорняков, самое главное - ранней весной уже будет доступ к свежей витаминной зелени.

Для того, чтобы посеять петрушку, необходимо следить за температурой воздуха. Если начались ночные заморозки и температура падает до -3°C, а земля покрылась коркой, то можно начинать сеять петрушку. Как правило этот период приходится на середину октября или начало ноября.

Эксперт на канале советует, не ждать очень сильных заморозков, ведь земля может затвердеть и в таком случае урожая не будет. Также важно сеять зелень именно в солнечную погоду, чтобы почва "оттаяла" от ночных заморозков.

Как правильно сеять петрушку на зиму

Для правильного посева петрушки рекомендуется выбрать участок, где раньше росли лук, картофель, помидоры или капуста. Также место для петрушки должно быть хорошо освещенным, расположенным на возвышенности, а почва - удобренной и с хорошим дренажем.

Эксперт не советует замачивать семена петрушки перед посевом, а также не стоит поливать грядки с зеленью, поскольку петрушка может взойти еще до наступления зимы и погибнет от холодов.

Смотрите видео о том, как правильно посеять петрушку на зиму:

Если же вы определились с участком посева, то дальше следует выбрать вид петрушки, зелень должна быть предназначена для зимнего посева. После этого сделайте длинные, узкие ямы в земле, глубиной 3 см. Сеять нужно в два раза больше нормы, поскольку взойдет не все. Если поместили семена в ямки, то засыпайте грядки землей с песком и торфом.

Что известно о YouTube канале "Мастерская Садовода"

YouTube канал "Мастерская Садовода" - ресурс для тех, кто интересуется овощеводством, фермерством, садоводством и озеленением. Канал посвящен предоставлению практических советов и инструкций по выращиванию различных овощей, фруктов, и ухода за садом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород петрушка
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Следует ли Украине бояться победы Трампа на выборах в США: у Зеленского ответили

Следует ли Украине бояться победы Трампа на выборах в США: у Зеленского ответили

14:43Украина
РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

13:52Украина
"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

12:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Гороскоп на завтра 28 октября: Девам - неожиданная удача, Козерогам - отличный день

Гороскоп на завтра 28 октября: Девам - неожиданная удача, Козерогам - отличный день

Последние новости

14:44

КНДР "прикрутит краник": союзник Путина может оставить РФ без боеприпасов - Маломуж

14:43

Следует ли Украине бояться победы Трампа на выборах в США: у Зеленского ответили

14:30

Звезда украинского стендапа беременна первенцем

13:52

РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

13:30

Ранней весной зелень будет на столе: когда и как посеять петрушку на зиму

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
13:24

Гороскоп Таро на неделю с 28 октября по 3 ноября: Раку - прибыль, Девам - встречи

13:14

"Ударить по Москве": был ли "громкий" разговор Трампа с Путиным - ответ ЛавроваВидео

12:48

Короткая призналась, кто стал инициатором развода: Бедняков не смог промолчать

12:42

Финансовый гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

Реклама
12:29

"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

12:23

На парламентских выборах в Грузии побеждают "друзья Путина": все подробности

12:18

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября: Льву - перемены, Рыбам - общение

12:17

Путин "кусает локти": производство ракет в Иране повреждено из-за успешного удара Израиля

11:52

ВСУ оставили три населенных пункта на Донбассе: журналист назвал горькую причину

11:42

Почти 100 гривен за килограмм: цены на популярный овощ резко выросли

11:04

Успех улыбнется ТОП-4 счастливчикам: какие знаки зодиака взлетят на вершину в ноябре

10:14

Враг всю ночь терроризировал Украину почти сотней дронов: сколько удалось обезвредить - ВС

10:13

Нашествие дронов атаковало РФ: в стране-агрессоре жалуются на прилеты и пожары

10:00

Ужасные события в 2025 году: Ванга и Нострадамус сделали одинаковое предсказание

09:18

РФ нанесла циничный удар по энергообъекту: областной центр остался без света

Реклама
09:16

Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен

09:07

О 1000 гривен каждому: хорошая идея и плохая реализациямнение

08:50

"Аномальные" дожди отступают: синоптики порадовали прогнозом погоды на 27 октября

08:25

В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу "Шахедами" - детали

08:00

Украина подорвала величие России: как футболка Зеленского стала "красной тряпкой" для Москвымнение

07:52

В Украине перевели часы: страна перешла на зимнее время - что изменилось

07:29

"Враг оккупировал": РФ захватила населенный пункт и продвинулись на Донбассе - Deep State

06:57

Конец "бусификации" и "Вовина тысяча": выборы на горизонте?мнение

05:06

Украинцам могут не выдать пенсию: кому не придут выплаты

04:30

Какой сегодня праздник 27 октября 2024: почему нельзя давать деньги в долг

03:25

Может ли Украина проиграть войну против России: эксперт дал неожиданный ответ

02:56

"Мини Лорак": дочь певицы в короткой юбке залюбовалась собой на камеруВидео

02:23

Гороскоп на завтра 28 октября: Девам - неожиданная удача, Козерогам - отличный день

00:13

Россия атакует Украину дронами: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

26 октября, суббота
23:39

Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

23:33

Чуть не лопнула: Лорак попыталась спеть хит Уитни Хьюстон и знатно опозориласьВидео

23:03

В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

22:53

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

22:52

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

22:26

В районе Рязанского НПЗ появилось загадочное зарево: местные слышали взрывы и сиренуВидео

Реклама
21:21

РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

20:24

"Украина вынуждена воевать против КНДР": Зеленский сказал, когда войска появятся на фронте

19:57

Россияне потеряли два вертолета в один день: власти замалчивают "причины"

19:30

В Одессе прогремела серия взрывов: что известно

19:10

Какой позитив для Украины от разоблачения МСЭК?мнение

18:59

В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта: РФ атакует из авиации

18:57

В Днепре чудом спасли женщину из-под завалов дома: количество жертв от удара РФ возрослоФото

18:56

Воет сирена, слышны взрывы: в России жалуются на атаку дронов по военному аэродрому

18:14

Меган Маркл и принц Гарри выбесили новых соседей в Португалии

17:56

Для раннего и богатого урожая: что добавить к луку на зиму перед посадкой

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять