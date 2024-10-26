Посевной календарь на ноябрь 2024: названы лучшие дни для хорошего урожая

Использование лунных фаз в садоводстве помогает поддержать естественный ритм растений, что положительно сказывается на их устойчивости, здоровье и урожайности.

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Эксперты рассказали, что можно успеть сделать на огороде в ноябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем идет речь в материале:

Как понимать лунный календарь

Лучшие и худшие дни для посевов

Когда стоит сажать цветы и овощи

В ноябре 2024 года стоит учитывать лунные фазы для успешного планирования садово-огородных работ. Новолуние ожидается 1 ноября, а полнолуние - 15-го, сообщает специализированное издание Baileys Fertilizer.

Как правильно ориентироваться на лунный календарь?

Вот несколько основных принципов, по которым садоводы ориентируются на лунный календарь:

видео дня

Растущая Луна (от новолуния до полнолуния) - период активного роста. В это время лучше высаживать растения, которые дают плоды над землей: овощи, злаки, зелень и цветы. Считается, что их развитие идет более активно.

(от новолуния до полнолуния) - период активного роста. В это время лучше высаживать растения, которые дают плоды над землей: овощи, злаки, зелень и цветы. Считается, что их развитие идет более активно. Убывающая Луна (от полнолуния до новолуния) - благоприятна для посадки корнеплодов и растений, которые развиваются под землей. В этот период также рекомендуется обрезка и подготовка растений к зимовке.

(от до новолуния) - благоприятна для посадки корнеплодов и растений, которые развиваются под землей. В этот период также рекомендуется обрезка и подготовка растений к зимовке. Полнолуние и новолуние - фазы, когда активность растений снижается, поэтому эти дни нежелательны для посадок, обрезки и пересадки.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

Первая половина месяца (2-14 ноября) - это период растущей Луны, а вторая (16-30 ноября) - убывающей.

Какие лучшие дни для посевов в ноябре?

Лучшими днями для посевов являются 3-7, 10, 11, 14, 15, 18-20 и 26-29 ноября. В эти дни можно сажать овощи, корнеплоды и декоративные растения.

Какие худшие дни для посевов в ноябре?

В то же время 1, 2, 8, 9, 16 и 30 ноября следует избегать посевов.

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Ноябрь завершает основные осенние работы: сбор опавших листьев, перекапывание почвы для уничтожения вредителей, обрезку деревьев и подготовку саженцев.

Когда стоит сажать овощи в ноябре?

Посадка картофеля, моркови и свеклы рекомендована с 18 по 25 ноября, а томатов, перца и огурцов - с 3 по 10 ноября. Это время также подходит для посадки ягодных кустарников и плодовых деревьев.

Когда стоит сажать цветы в ноябре?

Посев декоративных цветов лучше планировать на 3-7 и 10-15 ноября, а для луковичных и клубневых цветов - на 17-19 и 23 ноября.

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Главред также рассказывал, что посадить в ноябре. Стоит знать, что высаживать растения в ноябре можно тогда, когда почва еще не промерзла и у вас есть возможность выкопать посадочную яму.

Также эксперты назвали лучшие сорта картофеля на посадку. Как известно, этот продукт питания по цене является наиболее доступным для населения.

Кроме этого, есть уникальный метод, как получить целую плантацию всего за 10 гривен. Он позволит вырастить базилик в горшке всего за 30 дней.

В то же время эксперт рассказал важное правило, какое популярное растение обязательно надо подрезать осенью. От этого зависит, будут ли радовать эти цветы ваш взгляд в следующем сезоне.

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