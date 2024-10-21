Многие садоводы допускают ошибки: что посадить в ноябре

Переменчивая погода негативно способствует высадке растений в этот месяц, однако, если знать определенные правила, можно получить хороший урожай.

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Даже в ноябре можно посадить овощи / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В ноябре многие садоводы откладывают процесс высадки растений из-за того, что боятся непредсказуемой погоды, как вот резкой смены тепла на дождь или даже снега. Однако есть перечень растений, которые смело можно сажать даже в ноябре, если знать несколько правил.

Садовница Татьяна на канале "Магия растений" рассказала, что высаживать растения в ноябре можно тогда, когда почва еще не промерзла и у вас есть возможность выкопать посадочную яму.

При этом стоит выбирать саженцы с закрытыми корнями, ведь они минимально травмируются при посадке и растение быстрее укоренится в земле. Также нужно учитывать зимостойкость каждого растения.

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Садоводы говорят, что в ноябре можно высаживать овощи, устойчивые к морозам и резким температурным колебаниям. Среди них репа, капуста, лук-порей, цикорий, петрушка и горох.

Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика: Главред

В начале месяца стоит посадить озимый лук и чеснок. Листовые культуры, такие как салат и шпинат, можно высаживать весь месяц. Также стоит обратить внимание на поздние сорта фасоли, моркови и редиса, но эти растения нужно укрывать на ночь до появления снега.

В саду же можно высаживать деревья, которые хорошо переносят зимние холода, например, калину, рябину и боярышник. Для успешного приживления саженцев нужно пролить их и замульчировать.

Что такое "Магия растений"? Магия растений - авторский канал на YouTube Татьяны из Николаева, которая рассказывает о садоводстве и ландшафтном дизайне и выращивает на юге Украины декоративные растения, плодовые деревья, кусты и овощи. На канал подписаны почти 100 тысяч пользователей.

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