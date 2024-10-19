Базилик будет расти круглый год: как получить целую плантацию всего за 10 гривен

Существуют два метода выращивания базилика. Но только один из них позволит вырастить базилик в горшке всего за 30 дней.

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Как правильно посадить базилик в горшке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Базилик - ароматная индийская пряность, которая используется во многих кухнях мира и станет уместной при приготовлении разных блюд. Кроме того, базилик очень полезен - он способен уничтожить более 90 процентов бактерий, которые находятся у нас во рту, успокаивает и тонизирует кожу, а также влияет на процессы расщепления жира.

Таким образом, листочки базилика всегда стоит иметь под рукой. Чтобы не тратить деньги на покупку этой ароматной травки, базилик можно вырастить в горшке. Таким образом всего за 10 гривен (приблизительно столько стоит пакетик семян) можно получить целую "плантацию" базилика. На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как правильно посадить базилик в горшке.

Базилик на подоконнике - методы выращивания

Существуют два метода выращивания базилика. Многие советуют укоренять черенки. Это вполне возможно, но стоит отметить трудоемкость и неэффективность этого метода.

"Этим методом очень сложно быстро и продуктивно вырастить базилик в достаточных количествах, даже для семейного ежедневного приготовления блюд, не говоря уже о чем-то большем. Поэтому серьезные садоводы и фермеры им не пользуются. Представьте, только на образование корней уходит до 18 дней, затем растение должно приняться в почве, то есть адаптироваться, это еще неделя. И только после этого начинается рост", - рассказала автор канала.

Если же выращивать базилик из семян, можно получить целые заросли этой зеленой приправы за 30-35 дней.

"Я вас уверяю, что пакетика семян хватит для того, чтобы получить бесконечный ресурс этой зелени на весь год", - сказала она.

Как вырастить базилик из семян / скриншот

Как вырастить базилик дома из семян

Семена нужно просто посадить в просторный горшок с дренажными дырочками на дне, заполненный черноземной плодородной садовой смесью.

В грунте нужно сделать неглубокие отверстия пальцем и поместить только одно или два семечка в лунку.

Всхожесть семян базилика 100%. Сколько посеете, столько и взойдет.

Семена можно замочить перед посадкой, но острой необходимости в этом нет. Семена и так проклюнутся через два дня.

После этого вазон нужно поставить на теплое солнечное место в саду или на подоконники и обильно поливать.

Через 5 дней ростки выглядят вот так:

"Я никогда не прореживаю базилик после всхода, а позволяю им всем расти - и тем, что взошли раньше, и тем, что взошли позже. Они растут дружно и быстро. Их очень трудно залить водой, они не загнивают. Когда растения растут вместе, они балансируют потребление воды. Более сильные не дают загнить более слабым, как, например, растения в лесу или в поле. Такого эффекта не будет, если каждое растение растет в индивидуальном горшке", - рассказала флорист.

Через 30 дней после вы получите сад базилика в горшке. Когда базилик подрастет еще больше, его можно рассадить.

Базилик в горшке / Фото: скриншот видео

Практически через 2 недели получится готовая укоренённая рассада. Причем она гораздо лучше и больше, чем укорененные срезанные черенки.

Стоит учитывать, что в естественных условиях базилик через 6-7 недель начинает грубеть и приступает к цветению.

Что любит базилик в горшке

Желательно базилик подкармливать органическими удобрениями, навозом например. Очень хорошо добавлять древесную золу, так как она содержит много калия и защелачивает почву, делая питательные существа более доступными для базилика.

Если посадить рассаду в отдельный горшочек, то через пару-тройку недель кустик разрастается и начинает образовывать цветочные бутоны.

Оставлять цветы базилика необходимо. Во-первых, для получения семян. В основном, базилик это органическое растение, не гибридное. Поэтому семена всегда хорошие и дают абсолютно идентичное потомство, неотличимое от родительского растения. И даже такие популярные гибриды, как лимонный базилик, тоже дают из семян хорошие результаты.

Во-вторых, красивые фиолетовые душистые цветки базилика – это отличное украшение для любого сада и особенно сильно привлекают в огород важных опылителей – пчел и шмелей.

Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

Смотрите видео - Как вырастить базилик дома из семян за 30 дней:

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